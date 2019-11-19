رابط KSA SPORT لايف مشاهدة مباراة السعودية وباراجواي يلاشوت الجديد PLUS بث مباشر مباراة السعودية وباراجواي KORA LIVE

يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة السعودية وباراجواي بث مباشر yalla shoot يلا شوت الجديد حصري اون لاين اليوم الثلاثاء 19-11-2019 في المباراة الودية ضمن فترة التزقف الدولي من اسبوع الفيفا في شهر نوفمبر 2019 في المباراة التى سوف تقام اليوم على ارضية ملعب السعودية حينما يسضيف اليوم منتخب باراجواي في المباراة التى سوف تقام اليوم على ارضية ملعب استاد جامعة الملك سعود وسوف تبدا اليوم مباراة السعودية وباراجواي في تمام الساعة الثامنه مساءا بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعه مساءا بتوقيت القاهرة في مواجهة قوية ينتظره عشاق المنتخب السعودي في الوطن العربي.





مباراة السعودية وباراجواي اليوم

منتخب السعودية يخوض اليوم ثاني المباريات في فترة التوقف الدولي بعد اول مباراة خاضها في الاسبوع الماضي امام منتخب أوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 والتى انتهت بفوز منتخب السعودية في المباراة خارج ملعبه بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدفين ويحتل حاليا منتخب السعودية المركز الاولي في المجموعة الرابعه من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 برصيد 8 نقاط ، ويخوض اليوم مباراة واحده في نهائي فترة التوقف الدولي حينما يحل عليه منتخب باراجواي ضيفا ويسعي اليوم منتخب السعودية لتحقيق الفوز الثاني له على التوالي ليكون فوز معنوي قبل نهائي اسبوع الفيفا اليوم.





القناة الناقله لمباراة السعودية وباراجواي

على الجانب الاخر اليوم يدخل منتخب باراجواي ضيفا امام خمصه منتخب السعودي في مواجهة قوية ينتظرها الجميع ويخوض اليوم منتخب باراجواي المباراة الودية الثانيه له في اسبوع الفيفا ويرجع ذلك لعدم وجود اى مباريات رسمية يخوضه منتخب باراجواي في هذا الوقت وقد كانت اخر مباراة خاضها منتخب باراجواي في الاسبوع الماضي يوم الخامسه خارج ملعبه ايضا امام منتخب المجر والتى انتهت بنتيجة هدف وحيد بدون رد ويسعي اليوم منتخب باراجواي لتكرار نفس الفوز من جديد في المباراة الودية الثانيه امام منتخب السعودي في مواجهة اصعب اليوم سوف تنقل مباراة السعودية وباراجواي على قناة السعودية الرياضية الاولي.





موعد مباراة السعودية وباراجواي

موعد مباراة السعودية وباراجواي اليوم تقام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية ، الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت مصر ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت الأردن ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت سوريا ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت لبنان ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت العراق ، الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت السودان ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت اليمن ، الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا ، الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت تونس.





توقيت مباراة السعودية وباراجواي

توقيت مباراة السعودية وباراجواي اليوم تقام الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر ، الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت المغرب ، الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت البحرين ، الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت الكويت ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت قطر ، الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.



