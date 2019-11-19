Advertisements
Advertisements
Advertisements

رابط KSA SPORT لايف مشاهدة مباراة السعودية وباراجواي يلاشوت الجديد PLUS بث مباشر مباراة السعودية وباراجواي KORA LIVE

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة السعودية وباراجواي بث مباشر yalla shoot يلا شوت الجديد حصري اون لاين اليوم الثلاثاء 19-11-2019 في المباراة الودية ضمن فترة التزقف الدولي من اسبوع الفيفا في شهر نوفمبر 2019 في المباراة التى سوف تقام اليوم على ارضية ملعب السعودية حينما يسضيف اليوم منتخب باراجواي في المباراة التى سوف تقام اليوم على ارضية ملعب استاد جامعة الملك سعود وسوف تبدا اليوم مباراة السعودية وباراجواي في تمام الساعة الثامنه مساءا بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعه مساءا بتوقيت القاهرة في مواجهة قوية ينتظره عشاق المنتخب السعودي في الوطن العربي.

مباراة السعودية وباراجواي اليوم
منتخب السعودية يخوض اليوم ثاني المباريات في فترة التوقف الدولي بعد اول مباراة خاضها في الاسبوع الماضي امام منتخب أوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 والتى انتهت بفوز منتخب السعودية في المباراة خارج ملعبه بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدفين ويحتل حاليا منتخب السعودية المركز الاولي في المجموعة الرابعه من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 برصيد 8 نقاط ، ويخوض اليوم مباراة واحده في نهائي فترة التوقف الدولي حينما يحل عليه منتخب باراجواي ضيفا ويسعي اليوم منتخب السعودية لتحقيق الفوز الثاني له على التوالي ليكون فوز معنوي قبل نهائي اسبوع الفيفا اليوم.

القناة الناقله لمباراة السعودية وباراجواي
على الجانب الاخر اليوم يدخل منتخب باراجواي ضيفا امام خمصه منتخب السعودي في مواجهة قوية ينتظرها الجميع ويخوض اليوم منتخب باراجواي المباراة الودية الثانيه له في اسبوع الفيفا ويرجع ذلك لعدم وجود اى مباريات رسمية يخوضه منتخب باراجواي في هذا الوقت وقد كانت اخر مباراة خاضها منتخب باراجواي في الاسبوع الماضي يوم الخامسه خارج ملعبه ايضا امام منتخب المجر والتى انتهت بنتيجة هدف وحيد بدون رد ويسعي اليوم منتخب باراجواي لتكرار نفس الفوز من جديد في المباراة الودية الثانيه امام منتخب السعودي في مواجهة اصعب اليوم سوف تنقل مباراة السعودية وباراجواي على قناة السعودية الرياضية الاولي.

موعد مباراة السعودية وباراجواي
موعد مباراة السعودية وباراجواي اليوم تقام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية ، الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت مصر ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت الأردن ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت سوريا ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت لبنان ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت العراق ، الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت السودان ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت اليمن ، الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا ، الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت تونس.

توقيت مباراة السعودية وباراجواي
توقيت مباراة السعودية وباراجواي اليوم تقام الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر ، الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت المغرب ، الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت البحرين ، الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت الكويت ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت قطر ، الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.

Advertisements

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. تصريح مثير من شوبير عن منتخب مصر وتشكيل البدري

منذ حوالي 7 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ يوم

عاجل.. نجم شهير يعلن اعتزاله التمثيل ويتحول لداعية إسلامي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ يوم

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

الآن

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ يوم

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

الآن

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ يوم

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

الآن

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الآن

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ يوم

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يومين

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ حوالي 21 ساعة

«يلا شووت» NOW Ghana مشاهدة مباراة غانا وكوت ديفوار بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط طريق مصر LIVE

منذ ساعتين و 20 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:59 م

«يلا شووت» NOW Ghana مشاهدة مباراة غانا وكوت ديفوار بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط طريق مصر LIVE

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

07:28 م

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

07:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status