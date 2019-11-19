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HD كورة أونلاين live مشاهدة مباراة السعودية وباراجواي بث مباشر يلا شوت مباراة السعودية وباراجواي tab3live رابط كورة لايف

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:48 م
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بوابة الفجر
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يخوض منتخب السعودية، مواجهة ودية ضد منتخب باراجواي، اليوم الثلاثاء الموافق 19-11-2019 وتقام مباراة السعودية ضد باراجواي، على استاد الأمير فيصل بن فهد الملقب بـ «الملز» وتأتي مباراة الخضر الودية من أجل الاستعداد الجيد لخليجي 24 التي ستقام بعد أيام معدودة في قطر، حيث يريد المنتخب السعودي الاستعداد بكل قوة، للتويج باللقب.

ويتواجد المنتخب السعودي في بطولة خليجي 24 بالمجموعة الثانية، برفقة كل من عمان حاملة اللقب، بالإضافة إلى الكويت والبحرين، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات قطر والإمارات واليمن والعراق.

وتأتي المباراة بعد أيام من خوض المنتخب السعودي مواجهته أمام أوزبكستان في التصفيات المزدوجة المؤهلة لأمم آسيا 2023 وكأس العالم المقرر إقامته في قطر عام 2022.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات المزدوجة الآسيوية، برصيد 8 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حقق الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، ولم يتلق الخضر أي هزيمة، وسجل لاعبوه 8 أهداف واهتزت شباكه 4 مرات.

وستكون بطولة خليجي 24 بمثابة تحد جديد للمدير الفني الجديد للمنتخب السعودي هيرفي رينادر، الذي أشرف على تدريب الفريق مؤخرًا، بعد الرحيل عن منتخب المغرب عقب الإخفاق في بطولة أمم إفريقيا، والخروج من دور الـ 16 على يد منتخب بنين.

موعد مباراة السعودية وباراجواي
تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة، و19:30 بتوقيت مكة المكرمة، و16:30 بتوقيت جرينيتش.
ملعب مباراة السعودية وباراجواي
تقام المباراة على استاد الأمير فيصل بن فهد الملقب بـ «الملز».
القناة الناقلة لمباراة السعودية وباراجواي
تذاع المباراة عبر قناة KSA Sports 1 ويعلق عليها عبد الله الحربي.

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