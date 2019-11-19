نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 19/11/2019

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 19/11/2019.





إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعى لكافة المؤشرات.









قال أيمن فودة خبير أسواق المال ، أن المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية قد أنهت تداولات اليوم الثلاثاء ، منتصف الأسبوع ، على تراجع جماعى إستمراراً للأداء السلبى للسوق المصرى منذ عدة جلسات.









تنطلق غدا بالعاصمة الإدارية الجديدة ورشة عمل "صنع في إفريقيا" وذلك بمشاركة وزراء صناعة ورؤساء اتحادات صناعات وممثلى القطاع الخاص من 25 دولة إفريقية بالإضافة إلى ممثلى 8 دول أوروبية والصين إلى جانب ممثلي منظمة الأمم المتحدة.









أعلنت مجموعة من المصانع عن رفع أسعار الحديد اليوم الثلاثاء، بعد أن حديد العز أمس السعر بنحو 200 جنيه.









شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على تعديل عقد فئات تداول السولار والبوتاجاز بمحطة الصب السائل لشركة سونكر بميناء العين السخنة.









طرحت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية مجموعة من الاراضي الاستثمارية في العاصمة الجديدة بالحي السكنى بالعاصمة الإدارية بطريقة تخصيص جديدة وهى الاسناد بالأمر المباشر.









ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة أمريكانا القابضة للمطاعم المصرية ، بتعيين مستشار مالي مستقل أخر بدلأ من شركة فينكورب للإستشارات المالية لدراسة القيمة العادلة لسهم أمريكانا.









قال مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة، إن شركة استثمرت 300 مليون جنيه فى مصنع لوسائل النقل الخفيف بمدينة 6 اكتوبر بترخيص من الدولة حيث تم انتاج 4000 توك توك صناعة مصرية، وإلى الأن لم نستطيع بيع توك توك واحد بسبب قرار مجلس الوزراء بوقف التراخيص.









بدأت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تطبيق آلية جديدة متعلقة بطريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر نوفمبر هذا العام 2019م من خلال شبكة الانترنت دون الحاجة إلى الذهاب لمقار الشركات او الهندسات التابعة لها.









انتهت وزارة قطاع الأعمال العام من وضع سياسات وإجراءت التحول الرقمي للشركات التابعة لها، في سابقة هي الأولى من نوعها.







