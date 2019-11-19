موعد مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، الجولة الأولى المقرر بدأها يوم الجمعة، الموافق 29 نوفمبر 2019.





ويبدأ فريق نادي الزمالك، مباراته الأولى يوم السبت، الموافق 30 نوفمبر 2019، أمام فريق مازيمبي الكونغولي، في لقاء صعب على ملعب مازمبي بين جمهوره، وقررت إدارة فريق نادي الزمالك، سفر عضو مجلس الإدارة هاني زادة، من أجل التجهيز لبعثة الزمالك قبل السفر يوم 26 نوفمبر 2019 في لقاء يديره الحكم الجابونى كاستان.





وجاءت قرعة دور المجموعات كالآتي:-

المجموعة الأولى:

1- أول أغسطس الأنغولي

2- مازيمبي الكونغولي

3- الزمالك المصري

4- زيسكو الزامبي.





المجموعة الثانية:

1- النجم الساحلي التونسي

2- الهلال السوداني

3- بلاتينيوم الزيمبابوي

4- الأهلي المصري.





المجموعة الثالثة:

1- اتحاد الجزائر

2- صن داونز الجنوب إفريقي

3- بيترو أتلتيكو الأنغولي

4- الوداد المغربي.





المجموعة الرابعة:

1- الرجاء البيضاوي المغربي

2- شبيبة القبائل الجزائري

3- فيتا كلوب الكونغولي

4- الترجي التونسي.





وجاء الإعلان عن موعد الجولة الأولى لدور المجموعات كالآتي.

يوم الجمعة، الموافق 29 نوفمبر 2019 ستكون البداية بين:-

6.00 شبيبة القبائل ضد فيتا كلوب

9.00 الهلال ضد بلاتينيوم إف سي

9.00 النجم الساحلي ضد الأهلي









ويوم السبت، 30 نوفمبر 2019 ،تكملة الجولة الأولى وستكون بين:-

3.00 مازيمبي ضد الزمالك

6.00 بريميرو دي أوجوستو ضد زيسكو يونايتد

6.00 اتحاد العاصمة ضد الوداد

9.00 ماميلودي صنداونز ضد بترو لواندا

9.00 الرجاء ضد الترجي