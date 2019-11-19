إنشاء مدينة للمهرجانات العالمية في المنيا ضمن خطط مشروعات التخرج لطلاب الدراسات السياحية

بدأ طلاب الفرقة الرابعة بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، في تنفيذ خطط مشروعات التخرج، لعام 2019 _ 2020، تحت إشراف الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، والدكتورة سماح عبد الرحمن، عميد كلية السياحة والفنادق، والتي سيتم مناقشتها في مايو 2020 المقبل.



وكانت من بين خطط مشروعات التخرج فكرة تنفيذ «مدينة المهرجانات» Festival City في المنيا، تلك الفكرة التي لاقت اهتمام كبيرًا من قبل الدكتور محمد عزت رئيس قسم الدراسات السياحية والدكتورة رغدة معوض، مشرفة المشروع، والتي تبني تنفيذها 11 طالب وطالبه، وتهدف إلى إقامة مدنية كاملة خاصة لاستضافة المهرجانات المحلية والعربيه والعالمية في قلب المنيا «عروس الصعيد».



إقامة تلك المدنية تُعد نوع من أنواع تنشيط السياحة الداخلية والخارجية واسترجاع المنيا على الخريطة السياحية مرة أخرى، تعتمد فكرة المشروع على إظهار الطابع المصري والهوية المصرية ووإظهار التنوع الثقافي الحضاري في مصر لدول الخارج.



تضمن «مدينة المهرجانات» Festival City والتي أُعدت على مساحة فدانين، مهرجان فلكورية نوبية وصعيدية وكما تتضمن احتفالات فرعونية قديمة، ومهرجانات عالمية مشهورة، تلك المهرجانات ستكون مدعمه بديكورات كاملة، بالإضافة إلى أن المدينه ستضمن إقامة بازارات ومطعم.