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كارمن سليمان: "ياريت محدش يعمل زي مصطفى في آخر صورة"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:42 م
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كارمن سليمان وزوجها
كارمن سليمان وزوجها
رشا عادل
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نشرت الفنانة كارمن سليمان، مجموعة من الصور الجديدة لها برفقة زوجها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كارمن، خلال الصور مرتديه "تيشرت شتوي باللون الأبيض وبنطلون جينز وقبعة شتوية باللون الأسود"، كما ظهر زوجها مصفي جاد خلال الصور مرتدي "تيشرت شتوي باللون الأسود".

وعلقت الفنانة المصرية، على الصور قائلة: "الوقت هو أكتر حاجة بنتمناها متعديش وخصوصًا الساعات اللي بنقضيها مع اللي بنحبهم وبيحبونا بس ياريت محدش يعمل زى مصطفى في آخر صورة".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور كارمن، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"حلوين قوي لربنا يخليكم لبعض" وأضاف آخر "ربي يخليكم لبعض"، وفي السياق ذاته تايع آخر قائلًا:"آخر صورة هي أحلي صورة لان فيها كمية حب".

ويذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان، أغنية "تفنن"، الذي طرحتها منذ أيام على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية، الأغنية باللهجة الخليجية.
كارمن سليمان: "ياريت محدش يعمل زي مصطفى في آخر صورة"
كارمن سليمان: "ياريت محدش يعمل زي مصطفى في آخر صورة"
كارمن سليمان: "ياريت محدش يعمل زي مصطفى في آخر صورة"
كارمن سليمان: "ياريت محدش يعمل زي مصطفى في آخر صورة"
كارمن سليمان: "ياريت محدش يعمل زي مصطفى في آخر صورة"
كارمن سليمان: "ياريت محدش يعمل زي مصطفى في آخر صورة"
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