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الأهلي يهزم الاتصالات وديًا بهدف أزارو

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:36 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا وديًا مساء اليوم على نظيره الاتصالات في المباراة التي أقيمت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويدين الأهلي بهذا الفوز الودي لمهاحمه المغربي وليد أزارو والذي أحرز الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء.

وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على منح فرصة المشاركة في مباراة اليوم الودية أمام الاتصالات للعديد من اللاعبين للوقوف على مستواهم قبل استئناف مشوار الأهلي في الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وكان رينيه فايلر، قد قرر أداء مباراة ودية أمام الاتصالات خلال فترة الإعداد الثانية التي يخوضها الفريق حاليا، وتستمر حتى موعد سفر الأهلي إلى الغردقة لمواجهة الجونة.


ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء الاثنين المقبل على ستاد الجونة والمؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

والجدير بالذكر أن الأهلي قد خاض معسكرا خارجيا في الإمارات استمر لمدة أسبوع خلال المرحلة الأولى من الإعداد، واكتفى فيه الجهاز الفني بأداء الفريق للتدريبات البدنية والخططية.

وستك

وسيواصل الفريق الأحمر تدريباته حيث سينضم غدًا لاعبيه الدوليين عقب نهاية مهمتم مع منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.
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