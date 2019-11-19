مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 / 11 / 2019.. مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر Time Sport Live





تقام العديد من المباريات اليوم الثلاثاء 19 / 11 / 2019، ومن أهمها مباراة مصر وجنوب أفريقيا في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.





ويرصد لكم “الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا "نصف النهائي"

انطلقت المباريات بمواجهة كوت ديفوار ضد غانا، في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





مصر ضد جنوب أفريقيا، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 10، وقناة تايم سبورت عبر بثها الأرضي.





مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أفريقيا "الجولة الثانية"

بدأت المباريات بمواجهة بوروندي ضد المغرب، واثيوبيا ضد كوت ديفوار.





غينيا الاستوائية ضد تونس، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 2.





ليبيا ضد تنزانيا، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 4.





مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا "الجولة العاشرة"

المانيا ضد إيرلندا الشمالية، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 1.





هولندا ضد أستونيا، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 3.





ويلز ضد المجر، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 11.





بلجيكا ضد قبرص، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 5.





مواعيد مباريات اليوم في تصفيات آسيا

انطلقت الجولة بمباريات أوزباكستان ضد فلسطين، والعراق ضد البحرين، وسوريا ضد الفلبين، وأفغانستان ضد قطر، وعمان ضد الهند، واليمن ضد سنغافورة.





الأردن ضد تايوان، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة مساءًا بتوقيت تونس، والرابعة بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس HD 4.





لبنان ضد كوريا الشمالية، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة مساءا بتوقيت تونس، والخامسة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس HD 1.





مواعيد مباريات اليوم الودية

انطلقت بمباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية، في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





السعودية ضد باراجواي، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة والنصف بتوقيت تونس، والرابعة والنصف بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 1.