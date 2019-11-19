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بدء فعاليات قمة مجموعة العشرين وإفريقيا بمشاركة السيسي

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:29 م
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عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
أمنية فوزي
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انطلقت فعاليات قمة مجموعة العشرين وإفريقيا، بمقر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

هذا وقد ألقي الرئيس السيسي، كلمة هامة بقمة "العشرين وأفريقيا"، أكد خلالها على امتلاك القارة الأفريقية العديد من المقومات كالموقع الجغرافي المتميز، والموارد اللتي تؤهلها لتكون أحد محركات النمو على مستوى العالم، مشددا على ضرورة المجتمع الدولي أن يلتزم بدعم الدول النامية.

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