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ميركل: هناك الكثير من التفاهم بين أوروبا وأفريقيا

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:26 م
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المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
أمنية فوزي
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أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الثلاثاء، خلال كلمتها بفعاليات قمة العشرين وإفريقيا، بمقرها ببرلين، أن هناك الكثير من التفاهم بين أوروبا وأفريقيا.

وتابعت "ميركل"، "بحثنا التحديات التي تواجهنا لحلها"، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

هذا واستقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رؤوساء الدول، وحكومات البلدان المشاركة في قمة مجموعة العشرين وإفريقيا.

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء يوم الأحد الماضي، إلى العاصمة الألمانية برلين؛ للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وإفريقيا، وعقد لقاءات مع عدد من المسؤلين هناك حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مجموعة العشرين
هو منتدى تأسس سنة 1999، بسبب الأزمات المالية في التسعينات، ويمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم وأيضا يمثل أكثر من 90 بالمئة من الناتج العالمي الخام، وتهدف مجموعة العشرين إلى الجمع الممنهج لدول صناعية ومتقدمة هامة بغية نقاش قضايا أساسية في الاقتصاد العالمي، فإن مجموعة العشرين تمثل ثلثي التجارة وعدد السكان في العالم وأكثر من 90% من الناتج العالمي الخام (وهو مجموع الناتج المحلي الخام لجميع بلدان العالم).

هذا واجتمع رؤساء الدول والحكومات وليس فقط وزراء المالية، في يوم 15 نوفمبر 2008، ولأول مرة في تاريخها.

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الكلمات المفتاحية

ميركل العشرين وأفريقيا أوروبا أفريقيا

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