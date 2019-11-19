مجلس جامعة الفيوم: توفير منح دراسية لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابي العمليات الحربية ‎

تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وبرئاسة الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تم انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب جلسته رقم (156) وذلك يوم الإثنين بالمكتبة المركزية.



تم خلال الأجتماع عرض قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بالموافقة على توفير الجامعات لمنح دراسية لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.



كما تم عرض قرار مجلس كلية الخدمة الأجتماعية بالموافقة على إقامة المؤتمر العلمي الطلابي الأول لمرحلتي البكالوريوس والليسانس على مستوى العالم العربي خلال الفترة من 19 وحتى 20 فبراير2020 تحت عنوان " الشباب وتحقيق السلام المجتمعي".



