رئيس الوزراء الكويتي "الصباح" يؤدي اليمين الدستورية

وبحسب نص الدستور لا يجوز لمن يتولى منصب رئيس الوزراء أن يتولى حقيبة وزارية أخرى، لذلك ستصبح حقيبتا الخارجية والدفاع شاغرتين مما يتطلب تعيين وزيرين جديدين أو يتم شغلهما بالوكالة.

وكان الشيخ صباح الأحمد استقبل، بقصر بيان صباح اليوم، على التوالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشيخ ناصر المحمد، رئيس مجلس الوزراء السابق، والشيخ جابر المبارك، وذلك في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأصدر أمير الكويت أمرا منذ يومين بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما في حكومة تصريف الأعمال، وكلف جابر المبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن المبارك اعتذر لأمير الكويت عن تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.

وكان أمير الكويت قد قبل استقالة الحكومة، الخميس الماضي.