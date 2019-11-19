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فلسطين تسقط أمام أوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:18 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فاز منتخب أوزبكستان على منتخب فلسطين بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل ايلدور شامرادوف هدفي الفوز لصالح منتخب أوزبكستان في الدقيقتين 18 و58 من عمر اللقاء.

ورفع شامرادوف رصيده في هذه التصفيات إلى 6 أهداف، يتصدر فيها هدافي منتخب أوزبكستان.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً اليمن مع سنغافورة على ستاد الشيخ علي محمد آل خليفة في المنامة.


وتصدرت أوزبكستان ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من خمس مباريات، مقابل 8 نقاط من أربع مباريات للسعودية و5 لليمن و4 لكل من فلسطين وسنغافورة.

وسيطر منتخب أوزبكستان على المجريات في بداية المباراة، ولكنه انتظر حتى الدقيقة 15 من أجل صنع الفرصة الأولى أمام المرمى عبر تسديدة شامرادوف التي تصدى لها الحارس الفلسطيني رامي حمادة.

ولكن أصحاب الأرض افتتحوا التسجيل عند الدقيقة 18 بعدما أرسل خوزيأكبر عليجانوف تمريرة عرضية اتقى لها شامرادوف على القائم البعيد ليحولها رأسية متقنة في الشباك.

وتصدرت أوزبكستان ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من خمس مباريات، مقابل 8 نقاط من أربع مباريات للسعودية و5 لليمن و4 لكل من فلسطين وسنغافورة.

وسيطر منتخب أوزبكستان على المجريات في بداية المباراة، ولكنه انتظر حتى الدقيقة 15 من أجل صنع الفرصة الأولى أمام المرمى عبر تسديدة شامرادوف التي تصدى لها الحارس الفلسطيني رامي حمادة.

ولكن أصحاب الأرض افتتحوا التسجيل عند الدقيقة 18 بعدما أرسل خوزيأكبر عليجانوف تمريرة عرضية اتقى لها شامرادوف على القائم البعيد ليحولها رأسية متقنة في الشباك.

ورغم محاولات لاعبي الضيوف، كانت الخطورة لصالح منتخب أوزبكستان، حيث تصدى حمادة لرد محاولتين عن طريق عليجانوف، في حين تدخل القائد عبد اللطيف البهداري لقطع الكرة من أمام شامرادوف.

وكانت أخطر منتخب فلسطين عبر تسديدة عبر تسديدة محمد درويش من خارج منطقة الجزاء والتي تألق الحارس ايلدوربيك سويونوف في التصدي لها (78).

وتقام الجولة السابعة من منافسات المجموعة يوم 26 آذار/مارس 2020، حيث تلتقي السعودي مع اليمن، وفلسطين مع سنغافورة.


وكانت الجولة الأولى شهدت فوز فلسطين على أوزبكستان 2-0 في الرام وتعادل سنغافورة مع اليمن 2-2 في سنغافورة، في حين شهدت الجولة الثانية فوز سنغافورة على فلسطين 2-1 في سنغافورة وتعادل اليمن مع السعودية 2-2 في المنامة، وشهدت الجولة الثالثة فوز السعودية على سنغافورة 3-0 في البريدة وأوزبكستان على اليمن 5-0 في طشقند، وشهدت الجولة الرابعة فوز أوزبكستان على سنغافورة 3-1 في سنغافورة وتعادل فلسطين مع السعودية 0-0 في الرام، وشهدت الجولة الخامسة فوز السعودية على أوزبكستان 3-2 في طشقند واليمن على فلسطين 1-0 في المنامة.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريق) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

في المقابل تنتقل المنتخبات الـ24 التالية من أجل المشاركة في تصفيات كأس آسيا 2023 في الصين.

 
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