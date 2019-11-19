نوال الزغبي في أحدث ظهور لها على "إنستجرام"

أطلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بإطلالة رائعة، ظهرت فيها بمكياج هاديء، وشعر أصفر منسدل.





حيث نشرت "الزغبي"، صورة لها على حسابها الشخصي "إنستجرام"، وعلقت على الصورة "أهلا من بيروت".





لاقت الفنانة اللبنانية الكثير من التعليقات التي أعجبت بإطلالتها الجديدة وشعرها الأصفر ومكياجها الهادئ.





يذكر أن النجمة "نوال الزغبي"، سوف تشارك في مهرجان "موسم الرياض"، بحفل غنائي تحييه يوم 29 من شهر نوفمبر.





وخلال الحفل تقدم "نوال"، مجموعة من أروع ما غنت منهم "عينيك كدابين، الناس العزاز، صوت الهدوء، كده باي، أغلى الحبايب، صبح صبح، وغيرها".





كما يذكر أن آخر أعمال "نوال الزغبي"، كان ألبوم "كده باي"، الذي يضم 10 أغاني وهم "آه يا سيدي، مش خايفة، مية وجع، الجمال ليه ناسه، أيام صعبة، وغيرهم".