Advertisements
Advertisements
Advertisements

نوال الزغبي في أحدث ظهور لها على "إنستجرام"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:12 م
Advertisements
نوال الزغبي
نوال الزغبي
ولاء عبد الناصر
Advertisements
نوال الزغبي في أحدث ظهور لها على إنستجرام
أطلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بإطلالة رائعة، ظهرت فيها بمكياج هاديء، وشعر أصفر منسدل.

حيث نشرت "الزغبي"، صورة لها على حسابها الشخصي "إنستجرام"، وعلقت على الصورة "أهلا من بيروت". 

لاقت الفنانة اللبنانية الكثير من التعليقات التي أعجبت بإطلالتها الجديدة وشعرها الأصفر ومكياجها الهادئ.

يذكر أن النجمة "نوال الزغبي"، سوف تشارك في مهرجان "موسم الرياض"، بحفل غنائي تحييه يوم 29 من شهر نوفمبر.

وخلال الحفل تقدم "نوال"، مجموعة من أروع ما غنت منهم "عينيك كدابين، الناس العزاز، صوت الهدوء، كده باي، أغلى الحبايب، صبح صبح، وغيرها".

كما يذكر أن آخر أعمال "نوال الزغبي"، كان ألبوم "كده باي"، الذي يضم 10 أغاني وهم "آه يا سيدي، مش خايفة، مية وجع، الجمال ليه ناسه، أيام صعبة، وغيرهم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما خبار الفن القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 4 ساعات

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يومين

عاجل.. نجم شهير يعلن اعتزاله التمثيل ويتحول لداعية إسلامي

منذ حوالي 11 ساعة

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ يوم

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تصريح مثير من شوبير عن منتخب مصر وتشكيل البدري

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

الآن

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ يوم

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الآن

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

الآن

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ يوم

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

الآن

«يلا شووت» NOW Ghana مشاهدة مباراة غانا وكوت ديفوار بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط طريق مصر LIVE

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ يوم

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ يوم

عاجل.. أول تحرك قانوني ضد مطرب شهير وزوجته "رموا ولادهم في الشارع"

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

نوال الزغبي تطرح برومو كليب "كده باي"

كده باي تتصدر أغاني ألبوم نوال الزغبي

2.7 مليون لـ كليب "كده باي" لنوال الزغبي في 22 يوما

موقف مشرف لـ نوال الزغبي مع معجب مصاب بمتلازمة داون

إطلالة بيضاء جذابة لـ نوال الزغبي في آخر ظهور لها (صور)

بفستان أبيض فوق الركبة.. أحدث ظهور لـ نوال الزغبي علي "الإنستجرام"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:59 م

«يلا شووت» NOW Ghana مشاهدة مباراة غانا وكوت ديفوار بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط طريق مصر LIVE

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

07:28 م

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

07:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status