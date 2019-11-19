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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:11 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 19/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || روسيا تعلن عملية عسكرية تركية جديدة في سوريا


أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
قالت روسيا، اليوم الثلاثاء، إنها تشعر بالدهشة لتعهد تركيا بإجراء عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا إذا لم يتم تطهير المنطقة من أشخاص تصفهم أنقرة بالإرهابيين محذرة من أن أي خطوة من هذا القبيل ستضر بجهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || الصين تتهم الولايات المتحدة بـ"ازدواجية المعايير"

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
اتهمت الصين أمريكا "بالمعايير المزدوجة" بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن حكومة هونج كونج تتحمل المسؤولية الرئيسية عن إعادة الهدوء إلى المستعمرة البريطانية السابقة، وفقا لما أوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".


أخبار عالمية عاجلة اليوم || تأجيل جلسة البرلمان اللبناني بسبب الاحتجاجات

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أعلن تأجيل الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب القانوني، على أن يصار إلى تحديدها لاحقا.
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