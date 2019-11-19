أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 19/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.



أخبار عاجلة الآن || روسيا تعلن عملية عسكرية تركية جديدة في سوريا





قالت روسيا، اليوم الثلاثاء، إنها تشعر بالدهشة لتعهد تركيا بإجراء عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا إذا لم يتم تطهير المنطقة من أشخاص تصفهم أنقرة بالإرهابيين محذرة من أن أي خطوة من هذا القبيل ستضر بجهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || الصين تتهم الولايات المتحدة بـ"ازدواجية المعايير"



اتهمت الصين أمريكا "بالمعايير المزدوجة" بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن حكومة هونج كونج تتحمل المسؤولية الرئيسية عن إعادة الهدوء إلى المستعمرة البريطانية السابقة، وفقا لما أوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || تأجيل جلسة البرلمان اللبناني بسبب الاحتجاجات

