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موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:07 م
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الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" برئاسة المالاجاشي أحمد أحمد، عن مواعيد الجولتين الأولى والثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


ويشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا من مصر هذا الموسم، الأهلي بصفته حامل لقب بطولة الدوري العام، والزمالك الذي يشارك بصفته وصيف بطل الدوري المحلي.


وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع النادي الأهلي بالمجموعة الثانية والتي تضم كل من "النجم الساحلي التونسي، وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، والهلال السوداني".


فيما أوقعت الزمالك، ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم بجواره كل من "مازيمبي الكونغولي وزيسكو يونايتد الزامبي، وبريميرو دي أجوستو الأنجولي".


ويرصد "الفجر الرياضي" موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي من خلال التقرير الآتي:-
يخوض الأهلي أولى مبارياته أمام النجم الساحلي التونسي، خارج الديار وتحديدا على الملعب الأوليمبي برادس، يوم الجمعة 29 من الشهر الجاري.


وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


وكان النجم الساحلي التونسي، أعلن عن تعيين الإسباني خوان كارولس جاريدو مديرا فنيا للفريق المنتمي لمدينة سوسة، عقب رحيل رفيق المحمدي المدير الفني السابق بسبب سوء النتائج بالفترة الأخيرة.

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