الأمطار تتسبب في تعليق فعاليات موسم الرياض بـ 5 مناطق





علق "موسم الرياض" الفعاليات اليوم الثلاثاء، في 5 مناطق بسبب الأمطار الغزيرة، التي تشهدها المنطقة حاليا.





وقال موسم الرياض، عبر حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "الإغلاق بسبب الظروف الجوية؛ حيث شهدت أجزاء من مدينة الرياض هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة".





وأكد موسم الرياض على أن على المتضررين من تعليق الفعاليات التواصل مع "موسم الرياض".





وكان حساب "موسم الرياض"، قد كشف مساء أمس الإثنين، عن إغلاق 3 مناطق، وهي: "وادي نمار، نبض الرياض، وينتروندرلاند".

وكتب الحساب في تغريدة عبر حسابه الرسمي، على "تويتر": "الله يجعلها أمطار خير وبركة، ولسلامتكم تم إغلاق ثلاث مناطق: وادي نمار، نبض الرياض، وينتروندرلاند.. تقدرون تزورونها بكرة".

ولم يوضح الحساب مصير من حجز التذاكر لهذه المناطق للحضور، الاثنين، وكان قد أعلن عن مواعيد وأماكن فعاليات اليوم الاثنين لموسم الرياض.

موسم الرياض هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11، التي أطلقت على مستوى المملكة، بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما، تبدأ في 11 أكتوبر، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، ويصل عدد فعاليات "موسم الرياض"، إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.



