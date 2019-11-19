السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين وإفريقيا

هذا وقد ألقي الرئيس السيسي، كلمة هامة بقمة "العشرين وأفريقيا"، أكد خلالها على امتلاك القارة الأفريقية العديد من المقومات كالموقع الجغرافي المتميز، والموارد اللتي تؤهلها لتكون أحد محركات النمو على مستوى العالم، مشددا على ضرورة المجتمع الدولي أن يلتزم بدعم الدول النامية.