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السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين وإفريقيا

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:06 م
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عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
أمنية فوزي
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين وإفريقيا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

هذا وقد ألقي الرئيس السيسي، كلمة هامة بقمة "العشرين وأفريقيا"، أكد خلالها على امتلاك القارة الأفريقية العديد من المقومات كالموقع الجغرافي المتميز، والموارد اللتي تؤهلها لتكون أحد محركات النمو على مستوى العالم، مشددا على ضرورة المجتمع الدولي أن يلتزم بدعم الدول النامية.

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