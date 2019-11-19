البورصة الأمريكية ترتفع في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء





استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع مع عودة التفاؤل التجاري ، وارتفاع تصاريح بناء المنازل الأمريكية لأعلى مستوى في 12 عاماً.





استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند 28047.7 نقطة، وصعد مشؤر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 3127.1 نقطة، وارتفع مؤشر "ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 8573.9 نقطة.





واستقر مؤشر الدولار الرئيسي عند 97.797.