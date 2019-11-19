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"بوجه طويل وملامح غريبة".. مايا دياب تثير حيرة الجمهور.. ومعجب: "يمة ليش هيك" (صور)

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:54 م
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مايا دياب
مايا دياب
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تصدرت الفنانة مايا دياب ترند السعودية، وذلك بعد أن انتشرت صورة لها ظهرت فيها بملامح مختلفة عن ملامحها المعهودة، هذا التغيير جاء للأسوأ مما جعل الصورة محط للجدل.

شكل مايا دياب فى الصورة
ظهرت مايا دياب فى الصورة بوجه أطول من الطبيعى لها، وظهر الوجه ارفع وكانت لمعة وجهها مبالغ فيها وحتى لو البشرة كان غير طبيعى.

وزاد فى إظهار الوجه بهذا الشكل تسريحة شعرها من الامام حيث لمت مايل مقدمة شعرها بشكل منتفخ ومرتفع مما زاد من استحالة الوجه.

تعليقات الجمهور باستنكار أن الصورة لمايا دياب
جاءت تعليقات الجمهور على صورة مايا دياب سلبية للغاية حيث تساءل البعض عن ما إذا كانت تلك شبيهه لماذا قائلا "هذى مايا دياب ولا شبيها؟".

شك البعض أنه وجة مايا دياب،قائلا "مبينين لاعبين فى الصورة" فى إشارة إلى استخدام الفوتوشوب.

تعليقات الجمهور عن استيائهم من التغيير فى شكل مايا دياب
اضف الى ذلك أن البعض عبر بالتعليقات على عدم إعجابه بالطلة بل استياءه منها مثل تعلقات" يمة ليش هيك"، "ليش وجهها جذر طويل".

ويجد البعض أن فم مايا دياب غير طبيعى قائلين"حنكها طولته"، و"وش فيه وجهها كذا تغيرو فمها".

محاولة البعض كشف حقيقة صورة مايا دياب 
سارع بعض إلى توضيح أن سبب ظهور الصورة بهذا الشكل هو عيب فى جودة الصورة نفسها وليس عيب فى مايا، فقد تكون الاضاءة سيئة الكاميرا نفسها رديئة.

ونشروا صورة لمايا بنفس الفستان و تسريحة الشعر ولكن بشكلها الطبيعى وقارنوها بالصورة الرديئة ليثبتوا صحة رأيهم.

مايا دياب وعمليات التجميل
يعلم الجميع أن مايا دياب مشهورة بعمليات التجميل، فلم تنكر مايا مسبقا أنها دائما تستخدم أجهزة لإعطاء نفسها اللون البرونزى.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لمايا دياب، وقت عملها مذيعة وكان شكلها مختلف تماما.
"بوجه طويل وملامح غريبة".. مايا دياب تثير حيرة الجمهور.. ومعجب: "يمة ليش هيك" (صور)
"بوجه طويل وملامح غريبة".. مايا دياب تثير حيرة الجمهور.. ومعجب: "يمة ليش هيك" (صور)
"بوجه طويل وملامح غريبة".. مايا دياب تثير حيرة الجمهور.. ومعجب: "يمة ليش هيك" (صور)
"بوجه طويل وملامح غريبة".. مايا دياب تثير حيرة الجمهور.. ومعجب: "يمة ليش هيك" (صور)
"بوجه طويل وملامح غريبة".. مايا دياب تثير حيرة الجمهور.. ومعجب: "يمة ليش هيك" (صور)
"بوجه طويل وملامح غريبة".. مايا دياب تثير حيرة الجمهور.. ومعجب: "يمة ليش هيك" (صور)
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