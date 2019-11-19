حكم خلع الحجاب مع الالتزام بكافة العبادات.. "الإفتاء" تجيب



وأوضح الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحجاب فرض، مؤكدًا أن تركه حرام شرعًا، معلقًا: "الله الذي فرض الصلاة والصيام هو الذي فرض الحجاب".



وأشار "العجمي"، خلال بث مباشر على صفحة الإفتاء للرد على استفسارات المواطنين، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحجاب صون وعفاف للمرأة، مشددًا أنه يجب على تاركته أن ترتديه؛ لأنه فرض عليها.



وتحرص دار الإفتاء المصرية، على الرد على أسئلة واستفسارات متابعيها، خلال بث مباشر، تقوم به على صفحتها الرسمية في "فيس بوك".



تلقت دار الإفتاء المصرية، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالًا، يقول: "ما حكم من تترك الحجاب رغم التزامها بكافة العبادات؟".