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وضع خطة طموحة لتطوير مرفق النقل بالمنوفية على عدة محاور

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:02 م
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بوابة الفجر
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صرح اللواء صابر الزيات مدير مشرع مرفق النقل الداخلي بمحافظة المنوفية، بأنه تم اليوم صيانة وتشغيل أول سيارة بعد الانتهاء من عمل الصيانة الكاملة لها عن طريق الأيدي الفنية بالمرفق دون الاستعانة بأي جهات خارجية، وسيتم خلال الأيام القادمة إدخال باقي الأتوبيسات تباعاً عقب الانتهاء من صيانتها، وذلك في إطار حرص اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية على الارتقاء بالمشروعات الخدمية التابعة للمحافظة، وتطوير منظومة مرفق النقل الداخلي، والمتضمنة إصلاح وصيانة كافة الأتوبيسات المعطلة ورفع كفاءتها والتي تشمل عدد 10 سيارة على مراحل.

يُذكر أنه في ذات السياق تم إدخال عدد 16 أتوبيس جديد للخدمة في إطار خطة تحديث أسطول سيارات مرفق النقل الداخلي بالمحافظة، وجاري التعاقد على عدد آخر من أجل رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتغطية أكبر عدد من خطوط السير بنطاق المحافظة.

من جانبه أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية على ضرورة رفع كفاءة المرفق، لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال النقل الذي يمس كافة شرائح المجتمع من طلاب وعمال وغيرهم.
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