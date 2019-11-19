فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة قنا

أعلنت هندسة كهرباء قنا شرق انه نظرا لأعمال الصيانة سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن عدد من المناطق بمدينة قنا.



وأوضحت الهندسة أن المناطق هي (الكنوز – عمارات بنك الاسكان – منطقة مسجد الهدي – منطقة الإذاعة والتلفزيون) وذلك غدًا الأربعاء من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا وسيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.



