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فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة قنا

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:01 م
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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أعلنت هندسة كهرباء قنا شرق انه نظرا لأعمال الصيانة سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن عدد من المناطق بمدينة قنا.

وأوضحت الهندسة أن المناطق هي (الكنوز – عمارات بنك الاسكان – منطقة مسجد الهدي – منطقة الإذاعة والتلفزيون) وذلك غدًا الأربعاء من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا وسيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

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مصر التيار الكهربي اخبار

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