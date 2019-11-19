الكشف الطبي يثبت سلامة يزين أحد "طفلي السلم" من إصابته بثقب بالقلب

تبين من الفحص الطبي الموقع على الطفل "يازن 3 شهور"، أحد طفلى "واقعة السلم" وابن المطرب شادي الأمير، سلامة الطفل صحيًا، وتم نقله مرة أخري الى دار الرعاية مع شقيقه تنفيذا لقرار النيابة العامة.



نقلت لجنة من مديرية التضامن بالغربية، الطفل "يازن 3 شهور، أحد طفلي "واقعة السلم" ابن المطرب شادى الأمير، وزوجته "سها. ا"، إلى أحد المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليه ومعرفة مدى صحة اصابته بثقب في القلب من عدمه، بعد تردد ذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".



وكانت دار العطاء للرعاية الاجتماعية في طنطا، استقبلت الطفلين والعمل على رعايتهما وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة، وذلك بعد أن تركتهما والدتهما بسبب عدم قدرتها على توفير النفقات بعد أن انفصل عنها زوجها المطرب شادي الأمير، وسافر إلى الإسكندرية.



وكان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثانِ طنطا بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلين، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع، عثرت عليهما ملقيان أمام منزل جارها وأكدت أنهما نجليه.



وجرى إجراء تحريات عن الواقعة، وتبين أن الطفلين لأب يعمل مطربا شعبيا، يدعى "ش. ا"، وأم تدعى "س. ال. ع"، ربة منزل، وأن هناك خلافات بينهما بعد انفصالهما، والزواج من أخرى، وتهرب الزوج والزوجة عقب الانفصال من مسئولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهروب، حتى عثرت عليهما السيدة جارتهما، وأبلغت عنهما، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 12255 إداري أول طنطا، وأخطرت النيابة للتحقيق.