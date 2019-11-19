محافظ الدقهلية يوافق على إصدار تراخيص مزاولة النشاط لـ 15 مركز طبي

وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على إصدار تراخيص مزاولة نشاط لـ 15 مركز طبي جديد بنطاق المحافظة.



وشدد محافظ الدقهلية على وكيل وزارة الصحة بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه بدء عمل المراكز لتوفير الخدمة الصحية للمواطنين أينما كانوا في أماكن اقامتهم وتخفيفا عنهم من معاناة الإنتقال.



كما شدد محافظ الدقهلية على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات، وتكثيف حملات المرور والتفتيش على كافة المنشآت الطبية بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين.



شمل قرار محافظ الدقهلية الموافقة على إصدار ترخيص مزاولة النشاط لمركز لجراحة الأطفال حديثي الولادة بطلخا، و4 مراكز للنساء والتوليد والبصريات بميت غمر، و4 مراكز للنساء والتوليد وطب الأطفال بالمنصورة، ومركزين لطب الأطفال والجراحة العامة بأجا، ومركزين للأنف والأذن والولادة بشربين، ومركزين للنساء والتوليد والبصريات بنبروه.



جاء ذلك بعد اطلاع محافظ الدقهلية على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، الذي يفيد معاينة اللجنة المختصة وإصدار تقرير فنى يؤكد صلاحية المراكز الخمسة عشرة للتشغيل واستيفاءهم لكافة المتطلبات الخاصة من الناحية الطبية والعلاجية.