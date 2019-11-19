محافظ السويس يتفقد 3 مشروعات جديدة بنطاق حي فيصل (صور)

قام اللواء عبد الجيد صقر محافظ السويس يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة بتفقد المشروعات الجديدة في مجال الطرق والتطويروالتجميل والصرف الصحي والكهرباء حيث بدأها بمنطقة السحاب بحي فيصل لمتابعة اعمال الرصف بطريق مدرسة التجارة بحي الجمهورية بمدينة الصباح وربطه بشارع عمر بن الخطاب استكمالا لاعمال التطوير والتجميل لمنطقة السحاب بالصباح، مؤكدا علي تدعيم المنطقة بالانارة العامة ورفع كفاءة الصرف الصحي.



وكلف حي فيصل برفع كافة الاشغالات والاكشاك المخالفة والتعديات بالمنطقة، كذلك كلف ادارة المرور بتخطيط الشوارع الجديدة بعد استكمال رصفها وربط المنطقة بمحاور مرورية لتسهيل الحركة المرورية بها.



كما تابع المحافظ الجولة بتفقد مشروعات المرحلة الثانية لازدواج طريق الخدمة بداية من 24 اكتوبر وحتي المسجد الكبير وجامعة السويس بمدينة السلام، مؤكدا علي ان هذا الازدواج سيوفر سهولة مرورية لمدن حي فيصل بعيدا عن طريق السويس القاهرة، كذلك متابعة توصيل وربط مدينة مستقبل 3 وتعاونيات الشركة العربية وشارع الشهيد سعيد عبد الخالق ومدينة المروة بشبكة وخطوط صرف صحي جديدة وربطها بالشبكة الرئيسية، وتابع صقرتدعيم وتوصيل أعمال الكهرباء بنطاق مدينة الامل بحي فيصل.



وأكد المحافظ علي جهاز الانارة العامة والكهرباء والصرف الصحي والطرق التنسيق الكامل مع الشركة المنفذة وحي فيصل لانجاز الاعمال، مشددا علي إعادة الشيء لاصلة وصيانة الطرق التي تم حفرها من قبل الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي والكهرباء.



رافق المحافظ في جولته كلا من فاتن ابراهيم رئيس حي فيصل والمهندس وجدي السيد مدير عام الطرق والمهندس محمود زهرة مدير عام الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي لفرع السويس وايمان فخري رئيس جهاز الإنارة العامة وشعبان حمدان مدير التجميل والحدائق بالمحافظة ومحمد فتحي مدير الطوارئ بجهاز النظافة والشركة المنفذة.





