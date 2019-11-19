علا رشدي تشوق جمهورها لمهرجان القاهرة السينمائي

نشرت الفنانة علا رشدي صورة جديدة لها هي وزوجها الفنان أحمد داود، وهم على السجادة الحمراء، عبر حسابها الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيدوهات "إنستجرام" .



ظهرت علا رشدي وكانت ترتدي فستانا أبيض طويل، وبه خطوط بالطول ذهبية اللون، وتضع "ميك أب" مناسبا مع بشرتها، وكان داود يرتدي بدلة باللون الكحلي، وقميص زهري اللون، وجرافته نبيتي.



علقت علا على الصورة قائلة: "مبسوطة ومتحمسة لمهرجان القاهرة السنيمائي السنة دي، مين هيتابع المهرجان".



تفاعل الجمهور مع الصورة وعلق البعض قائلاً: "منورين لاف كتير"، وعلق معجب آخر قائلاً: "أهو اللوك ده اللي حبيته عليكي قمراية ربنا يخليكم لبعض"، وكتب آخر :"فستانك حلو".



يذكر أن آخر عمل أحمد داود هو الجزء الثامي من فيلم "ولاد رزق"، وهو من إخراج طارق العريان، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإنتاج شركة "سينرجي" للإنتاج الفني، وهو من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وكريم قاسم، حقق الفيلم نجاحاً كبيراً وأخذ المركز الثاني في قائمة أعلى الأفلام دخلا في السينما المصرية.