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منح باحثة قبطية درجة الماجستير عن "أهمية دور الاشبين للأسرة المسيحية"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:55 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
حازم رفعت
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منح معهد دراسات الرعاية والتربية المسيحية للأقباط الأرثوذكس، للباحثة رانيا ألفونس يعقوب درجة الماجستير، عن بحث بعنوان «أهمية دور الاشبين للأسرة المسيحية خلال السنوات الأولى للزواج».

واعتمد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، نتيجة درجة الماجستير بصفته الرئيس الأعلى لمعهد دراسات الرعاية والتربية المسيحية.

حضر مناقشة الماجستير الأنبا موسي، الأسقف العام للشباب ووكيل معهد الرعاية والتربية، والأنبا يوسف أسقف جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمدرج السيدة العذراء مريم بمعهد الرعاية والتربية.

وتمت المداولة بين أعضاء اللجنة المكونة من: الأنبــا يــوســف رئيسًا ومناقشًا - الدكــتــور رسمى عبدالملك مشرفــًـا - الدكــتــور منير عبدالمسيح مناقشـًـا - الدكـــتـــــور عــــادل حليــم مناقشـًـا، حيث أوصت اللجنة بمنح الباحثة درجة الماجستير بتقدير "ممتاز".

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الكلمات المفتاحية

معهد الرعاية والتربية درجة الماجستير البابا تواضروس الاسر المسيحية

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