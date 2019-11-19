رئيس جامعة الفيوم يهدي درع الجامعة للمحافظ ومفتى الجمهورية (صور)

أهدى الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، درع جامعة الفيوم، الى اللواء عصام سعد، ولفضيلة الدكتور شوقي علام تقديرًا وأمتنانا لهما على تشريفهم للجامعة.



حيث أستقبل اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابرشديد رئيس جامعة الفيوم فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية خلال الندوة التى نظمتها الجامعة تحت عنوان ( نبينا محمد.. قيادة وقدوة)، وذلك في إطار أحتفالات الجامعة بالمولد النبوي الشريف اليوم الثلاثاء بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة.



بحضور نواب رئيس الجامعة والعمداء ومستشاري رئيس الجامعة وأعضاء المجلس القومي للمرأة وبيت العائلة المصري بالفيوم وممثلي الأزهرالشريف والأوقاف والكنيسة ووكلاء كليات الجامعة ومديري مديريات محافظة الفيوم وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.



أشاد اللواء عصام سعد، بحرص جامعة الفيوم على استضافة الدكتور شوقي علام، باعتباره قامة علمية ودينية هامة للحديث على سيرة سيدنا محمد خلال احتفالات الجامعة بالمولد النبوي الشريف.



وأكد سيادته أنه حريص على المشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها جامعة الفيوم داعيًا المولى أن يحفظ مصر وأن تتمتع دوماَ بالخير والسلام.

