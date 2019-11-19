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محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يزوران مصابي حادث ماري مينا (صور)

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:54 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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زار محافظ الإسكندرية، الدكتور عبد العزيز قنصوه، منذ قليل، ومدير أمن الإسكندرية اللواء أشرف الجندي، مصابي حادث التصادم بين أتوبيسين قادمين من القاهرة في زيارة لدير ماري مينا ببرج العرب، وذلك بمستشفى العامرية العام، للإطمئنان على استقرار حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة.

وخلال الزيارة؛ اطمئن المحافظ علي جميع مصابي حادث التصادم الذي تسبب في إصابة ٣٠ شخص وتنوعت اصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح، هذا وقد تم توفير كافة الخدمات والرعاية الطبية اللازمة للمصابين فور نقلهم إلى المستشفى.

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه تم خروج ١٦ حالة منهم بعد تلقيهم الرعايا الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن باقي المصابين حالاتهم مستقرة ومن المتوقع خروجهم في القريب العاجل وفقا للتقارير الطبية.

ووجه محافظ الإسكندرية الأطباء المعنيين بضرورة توفير كافة العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار ٢٤ ساعة لحين امتثالهم للشفاء التام.

علي الصعيد ذاته؛ أكد المحافظ بأنه بمجرد ورود بلاغ بوقوع الحادث تم تكليف كافة الأجهزة التنفيذية المعنية برفع درجة الاستعداد، وشدد على جميع المسئولين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير العناية الطبية اللازمة للمصابين.

جاء ذلك بحضور، الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، واللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول، والدكتور مصطفي حسين الطويل، مدير مستشفي العامرية، والقس ارساني جابر، كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيدين بالعامرية، وكهنة كنيسة السيدة العذراء المصرة شبرا، والدكتور أحمد الملاح معاون محافظ الإسكندرية.
محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يزوران مصابي حادث ماري مينا (صور)
محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يزوران مصابي حادث ماري مينا (صور)
محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يزوران مصابي حادث ماري مينا (صور)
محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يزوران مصابي حادث ماري مينا (صور)
محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يزوران مصابي حادث ماري مينا (صور)
محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يزوران مصابي حادث ماري مينا (صور)
محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يزوران مصابي حادث ماري مينا (صور)
محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يزوران مصابي حادث ماري مينا (صور)
محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يزوران مصابي حادث ماري مينا (صور)
محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يزوران مصابي حادث ماري مينا (صور)
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مصر مدير امن الاسكندرية محافظ الاسكندرية حادث اخبار

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