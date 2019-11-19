موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا الاولمبي اليوم 19/11/2019 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا الاولمبي اليوم في نصف النهائي





يستضيف ستاد "القاهرة"، اليوم الثلاثاء، مباراة مصر وجنوب افريقيا الاولمبي، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، و التي تستضفيها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.





موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا الاولمبي

تُقام مباراة مصر وجنوب افريقيا الاولمبي في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة.





القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب افريقيا الاولمبي

وستُذاع مباراة مصر وجنوب افريقيا الاولمبي اليوم على شبكة قنوات "بي إن سبورتس إتش دي 10" الرياضية المُشفرة " BEIN SPORTS HD 10"، وعبر قناة "تايم سبورتس" البث الأرضي، وسط حضور جماهيري غفير، بتعليق حسام الدمسيسيي .





التشكيل المتوقع لمباراة مصر وجنوب افريقيا الاولمبي





ومن المتوقع أن يبدأ الفراعنة مباراة اليوم بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد صبحي.





خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد رمضان "بيكهام" - محمد عبد السلام - أحمد أبو الفتوح.





خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - كريم العراقي - رمضان صبحي - عبدالرحمن مجدي.





خط الهجوم: مصطفى محمد.



