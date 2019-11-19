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لهذا السبب خالد النبوي يتصدر الأكثر بحثًا عبر "تويتر"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:51 م
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خالد النبوي
خالد النبوي
روان هيثم محمد
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يتصدر الفنان خالد النبوي قائمة الهاشتجات الأكثر تداولاً على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ذلك بعد نجاحه في تجسيد شخصية طومان باي في مسلسل "ممالك النار"، الذي يعرض على شبكة قنوات "أم بي سي".

توالت التغريدات خلال الساعات الماضية، باسم الفنان خالد النبوي، من قبل الجمهور، وأشادوا بدوره، وبراعة أدائه لتجسيد الشخصية بنجاح، عبر النشطاء وعن حبهم الشديد له متمنيين له المزيد من النجاحات والتوفيق.

ومن أبرز التعليقات التي تحدثت عن الفنان خالد النبوي، علق أحد المتابعين عليه قائلاً: "الفنان خالد النبوي لن يتكرر"، و"الدور مميز جدا"، وتابع آخر: "ممالك النار مسلسل عظيم جدا"، وأردف آخر قائلاً: "أحلى فنان في الدنيا، فنان لم تنجب مصر مثله قط"، وقالت متابع: "أنت فعلاً تستاهل لقب أسطورة".

تحدث خالد النبوي عن دوره في مسلسل "ممالك النار"، وأكد أنه كان يحلم بتجسيد دور القائد التاريخي طومان باي منذ فترة طويلة، حيث قال: "فخور إني أكون جزء من حدوتة في تاريخنا الكبير".

يذكر أن مسلسل "ممالك النار" تدور أحداثه حول أخر حقبة من دولة المماليك في العالم العربي، ويهدف العمل إلى كشف العديد من الحقائق حول هذه الحقبة التاريخية المهمة، والتي أثارت الجدل خلال التاريخ العربي.
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