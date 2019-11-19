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أبرزها "الإجرءات الضريبية".. رئيس البرلمان يحيل 3 مشروعات قوانين للجان النوعية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:50 م
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بوابة الفجر
إسلام شعراوي
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أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الاجرءات الضريبية إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة ومكتب اللجنة التشريعية.

وقام أيضا بإحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات ومكاتب اللجان الاقتصادية والخطة، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب سامى رمضان، وأكثر من 60 نائب بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة التشريعية.

وكما وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا.

فيما وافق المجلس أيضًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر.

ويناقش المجلس، تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، عن:
أ‌.قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بمبلغ 940 ألف يورو، والموقع بتاريخ 1982019.

ب‌.قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ 555 ألف و343 يورو، والموقع بتاريخ 1982019.



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