بسب محمد صلاح.. آيتن عامر: "انا هقبض بعد كدة بالاسترليني

أعربت الفنانة إيتن عامر، عن سعادتها بعدما أشاد محمد صلاح، نجم ليفربول، بفيلمها "علي بابا"، مع النجم كريم فهمي.



وكان نشر محمد صلاح، عبر خاصية الاستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة فيلم "خلاويص" لـ أيتن عامر، وأحمد فهمي، "وعلق على الصورة قائلاً" فيلم علي بابا هيعجبك برضه".



كما ردت الفنانة أيتن عامر، على تعليق محمد صلاح، قائلة: "معلش يا جماعة انا كدة حتفق على الأفلام الجاية بالاسترلينى".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة أيتن عامر، مسلسل "ابن الأصول"، مع النجم حمادة هلال، والذي تم عرضه في دارما رمضان 2019.



تدور أحداث مسلسل ابن الأصول حول هشام الذي يجسد شخصيته الفنان حمادة هلال، من عائلة ثرية يعمل في تجارة الألماس مع والدته يُصاب بهلاوس ويظن أن بعض الأشخاص يحاولون قتله، ويسعى لإقناع عائلته بما يعتقد، إلا أنه يكتشف أن جده متورط، وإذا بالأحداث تنقلب رأسا على عقب.



وشارك في بطولة المسلسل حماده هلال، سوزان نجم الدين، ايتن عامر، رانيا منصور، محمد نجاتي، فراس سعيد، وغيرهم من النجوم.