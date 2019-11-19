Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسب محمد صلاح.. آيتن عامر: "انا هقبض بعد كدة بالاسترليني

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:49 م
Advertisements
آيتن عامر
آيتن عامر
أماني سلام
Advertisements
أعربت الفنانة إيتن عامر، عن سعادتها بعدما أشاد محمد صلاح، نجم ليفربول، بفيلمها "علي بابا"، مع النجم كريم فهمي.

وكان نشر محمد صلاح، عبر خاصية الاستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة فيلم "خلاويص" لـ أيتن عامر، وأحمد فهمي، "وعلق على الصورة قائلاً" فيلم علي بابا هيعجبك برضه".

كما ردت الفنانة أيتن عامر، على تعليق محمد صلاح، قائلة: "معلش يا جماعة انا كدة حتفق على الأفلام الجاية بالاسترلينى".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أيتن عامر، مسلسل "ابن الأصول"، مع النجم حمادة هلال، والذي تم عرضه في دارما رمضان 2019.

تدور أحداث مسلسل ابن الأصول حول هشام الذي يجسد شخصيته الفنان حمادة هلال، من عائلة ثرية يعمل في تجارة الألماس مع والدته يُصاب بهلاوس ويظن أن بعض الأشخاص يحاولون قتله، ويسعى لإقناع عائلته بما يعتقد، إلا أنه يكتشف أن جده متورط، وإذا بالأحداث تنقلب رأسا على عقب.

وشارك في بطولة المسلسل حماده هلال، سوزان نجم الدين، ايتن عامر، رانيا منصور، محمد نجاتي، فراس سعيد، وغيرهم من النجوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما خبار الفن القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ يوم

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ حوالي 21 ساعة

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ يوم

عاجل.. تصريح مثير من شوبير عن منتخب مصر وتشكيل البدري

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

الآن

«يلا شووت» NOW Ghana مشاهدة مباراة غانا وكوت ديفوار بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط طريق مصر LIVE

منذ ساعة و نصف

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ يوم

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ يوم

عاجل.. نجم شهير يعلن اعتزاله التمثيل ويتحول لداعية إسلامي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ يوم

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

الآن

عاجل.. أول تحرك قانوني ضد مطرب شهير وزوجته "رموا ولادهم في الشارع"

منذ حوالي 5 ساعات

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الآن

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

الآن

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 4 ساعات

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يومين

موضوعات متعلقة

أيتن عامر تنضم لأبطال مسلسل حمادة هلال "ابن أصول"

طرح البرومو الرسمي لمسلسل "ابن أصول" لـ حمادة هلال على قناة Dmc

أحمد كرارة ينتهي من "ابن اصول" مع حماده هلال

مسلسلات رمضان 2019.. مواعيد عرض "ابن أصول" لـ حمادة هلال على dmc

مسلسلات رمضان 2019.. مواعيد عرض "ابن أصول" على dmc

مسلسلات رمضان 2019.. مواعيد عرض "ابن أصول" على dmc

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:59 م

«يلا شووت» NOW Ghana مشاهدة مباراة غانا وكوت ديفوار بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط طريق مصر LIVE

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

07:28 م

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

07:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status