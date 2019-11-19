Advertisements
Advertisements
Advertisements

أوكرانيا: نرغب باستعادة أراضينا من روسيا خلال قمة ديسمبر

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:22 م
Advertisements
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
وكالات
Advertisements

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تريد التفاوض على جدول زمني واضح لعودة أراضيها ومواطنيها من روسيا في قمة رباعية بشأن الصراع تعقد في منطقة دونباس في ديسمبر.


وقال عن القمة المقررة بين أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا: "أبغي نتائج… ينبغي لنا الاتفاق على عودة الأراضي. أتحدث أولا عن جداول زمنية واضحة".


وأعلنت الرئاسة الفرنسية "قصر الإليزيه"، أن باريس تستضيف قمة رباعية في التاسع من ديسمبر المقبل تتناول النزاع في أوكرانيا، وتشهد أول لقاء مباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،  مضيفة: "سينضم الرئيسان إلى نظيرهما الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في إطار الاجتماع الرامي لإنهاء النزاع في شرق أوكرانيا حيث ينشط انفصاليون موالون لموسكو"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

 

وكان وزير خارجية النمسا ألكساندر شالينبرج، قال في وقت سابق، إنه لا يمكن حل النزاع في شرق أوكرانيا إلا من خلال تنفيذ اتفاق "مينسك"، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي لتحقيق السلام الإقليمي ودعم السيادة الأوكرانية داخل حدودها المعترف بها دوليًا.

 

وبحث "شالينبرج"، خلال لقائه نظيره الأوكراني "فاديم بريستريكو"، أمس الخميس،  في كييف، وفقًا لبيان وزارة الخارجية، العلاقات الثنائية الممتازة، مشيرًا إلى أن النمسا تعد من بين أكبر 10 مستثمرين في أوكرانيا كما يعيش 11 ألف أوكراني في النمسا.

 

وهنأ وزير خارجية النمسا، الرئيس الأوكراني فلاديمير سيلينسكي على أجندة الإصلاح الطموحة في البلاد، مؤكدًا أن النمسا ستظل صديقًا حميمًا لأوكرانيا، وستواصل دعمها بنشاط لجهود السلام في شرق أوكرانيا في إطار منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

 

واتفاقية مينسك هي اتفاقية وقعها ممثلون عن روسيا الاتحادية، وجمهورية أوكرانيا، وجمهورية دونتسك الشعبية، وجمهورية لوجانسك الشعبية لإنهاء الحرب بمنطقة دونباس في أوكرانيا في 5 سبتمبر 2014، فيما لم ينه اتفاق منسك الأعمال العدائية بين الأطراف المتحاربة، لذا فقد اجتمع قادة أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا في قمة منسك في 11فبراير 2015 واتخذوا سلسلة إجراءات تنهي الحرب في منطقة دونباس، وسمي الاتفاق "منسك 2"، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا "دويتشة فيله".





Advertisements

الكلمات المفتاحية

قمة الأربعين روسيا الرئيس الأوكراني الأراضي استعادة

أخبار تهمك

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ يوم

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ يوم

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

الآن

«يلا شووت» NOW Ghana مشاهدة مباراة غانا وكوت ديفوار بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط طريق مصر LIVE

منذ ساعة الا ربع

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الآن

عاجل.. تصريح مثير من شوبير عن منتخب مصر وتشكيل البدري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تحرك قانوني ضد مطرب شهير وزوجته "رموا ولادهم في الشارع"

منذ حوالي 4 ساعات

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يومين

خاص.. الأهلي يحقق مع نجم المنتخب الأوليمبي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

الآن

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

الآن

عاجل.. نجم شهير يعلن اعتزاله التمثيل ويتحول لداعية إسلامي

منذ حوالي 10 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ يوم

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ يوم

موضوعات متعلقة

خارجية روسيا: مستعدون للانضمام لمفاوضات التسوية الأوكرانية فى أى صيغة كانت

زيلينسكي: هناك أمل لإنهاء المرحلة الساخنة من النزاع في دونباس

الكرملين يوافق على تحرك كييف لدعم خطة السلام

أوروبا تشيد بالصفقة الأوكرانية.. والمعارضة تصفها بالخيانة

تظاهرات في أوكرانيا ضد خطة الرئيس لإجراء انتخابات محلية

موسكو: القمة ممكنة.. ومسيرة السلام الأوكرانية تصل إلى أول عائق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:59 م

«يلا شووت» NOW Ghana مشاهدة مباراة غانا وكوت ديفوار بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط طريق مصر LIVE

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

07:28 م

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

07:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status