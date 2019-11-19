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حمزة : أثق في قدرة البدري ومنتخب مصر بالتأهل لأمم 2021

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:29 م
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يحيى حمزة
يحيى حمزة
الفجر الرياضي
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أكد الإعلامي يحيى حمزة أنه يثق كثيرا في المنتخب الأول تحت قيادة مديره الفني حسام البدري ويثق في قدرة لاعبي منتخبنا على تجاوز التعثر الحالي والتأهل لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢١ بالكاميرون.

وقال مقدم برنامج تايم لايف عبر شاشة تايم سبورتس "من الوارد تعثر أي منتخب في بداية مشوار جهاز فني جديد لكن الأهم هو تجاوز تلك الأزمة وعذم التفريط في أي نقاط في المرحلة المقبلة".

وعن مباراة الأمس أمام جزر القمر أكد أن تعادل الفراعنة لم يكن نهاية المطاف مشيرا إلى ثقته الكبيرة في المنتخب الوطني.

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