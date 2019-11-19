نائب محافظ الإسماعيلية يناقش قانون التصالح في مخالفات البناء



وخلال المؤتمر تم استعراض ومناقشة مواد وأحكام القانون رقم 17 لسنه 2019 الصادر بتاريخ 8 ابريل 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها واستعراض اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنه 2019 وكذا مناقشة الآليات التنفيذية لتطبيق القانون والتيسيرات والتسهيلات التى يتم تقديمها للمتقدمين بطلبات التصالح.



ترأس المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المؤتمر الموسع الذي تم انعقاده بقاعة المؤتمرات الكبري بمقر ديوان محافظة الإسماعيلية بحضور المهندسة نفيسة محمود هاشم وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد.والمهندس أحمد المصري نقيب مهندسين الإسماعيلية وأعضاء مجلس ادارة النقابة، والمستشار جمال عمار المستشار القانوني للمحافظة، وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير إدارة الحماية المدنية ومديري الإدارات الهندسية بالمحافظة.