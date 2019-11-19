"غريبة وليست هي".. مايا دياب تتصدر الأكثر بحثًا بعد تداول صورها

تصدرت الفنانة مايا دياب "تريند" الأكثر بحثًا، خلال الساعات الماضية، عبر محرك البحث "جوجل"، بعد أن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة غريبة لها.





ظهرت مايا دياب خلال الصورة بمظهر مختلف فقد عبر النشطاء عن ملاحظتهم لتغيير كبير في شكل وجهها، وتساءل البعض عن سبب هذا التغير.





تعليقات النشطاء عبر مواقع التواصل على صورة مايا دياب





وجاء تعليقات النشطاء على صورة مايا دياب على النحو الآتي: "مبين لاعبين بالصورة مو لهدرجة عادة"، و"ليش كذا وجهها دهني"، و"يمه ليش هيك مايا دياب"، و"وش فيه وجهها كذا تغيروفمها"، و"ليش وجهها جذي طويل"، و"هذي مايا دياب ولا شبيها"، و"حنكها طولته".





مايا دياب تنشر صورًا من حفل مجلة "ELLE"





كانت الفنانة اللبنانية مايا دياب نشرت مجموعة صور من حسابها الرسمي، عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وذلك خلال مشاركتها فى حفل مجلة "ELLE" الذي أقيم في مدينة دبي بالإمارات.





إطلالة مايا دياب خلال حفل مجلة "ELLE"



