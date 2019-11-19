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"غريبة وليست هي".. مايا دياب تتصدر الأكثر بحثًا بعد تداول صورها

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:26 م
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مايا دياب
مايا دياب
محمد خالد الشرقاوي
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تصدرت الفنانة مايا دياب  "تريند" الأكثر بحثًا، خلال الساعات الماضية، عبر محرك البحث "جوجل"، بعد أن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة غريبة لها.

ظهرت مايا دياب خلال الصورة بمظهر مختلف فقد عبر النشطاء عن ملاحظتهم لتغيير كبير في شكل وجهها، وتساءل البعض عن سبب هذا التغير.

تعليقات النشطاء عبر مواقع التواصل على صورة مايا دياب

وجاء تعليقات النشطاء على صورة مايا دياب على النحو الآتي: "مبين لاعبين بالصورة مو لهدرجة عادة"، و"ليش كذا وجهها دهني"، و"يمه ليش هيك مايا دياب"، و"وش فيه وجهها كذا تغيروفمها"، و"ليش وجهها جذي طويل"، و"هذي مايا دياب ولا شبيها"، و"حنكها طولته".

مايا دياب تنشر صورًا من حفل مجلة "ELLE"

كانت الفنانة اللبنانية مايا دياب نشرت مجموعة صور من حسابها الرسمي، عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وذلك خلال مشاركتها فى حفل مجلة "ELLE" الذي  أقيم في مدينة دبي بالإمارات.

إطلالة مايا دياب خلال حفل مجلة "ELLE"

ارتدت مايا دياب فستانا طويلا ذا أكمام طويلة، وكان الفستان باللون البيج اللامع، واستخدمت بعض المجوهرات، وأنتعلت مايا دياب حذاءً لامعًا، وظهر شعرها منسدلا، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا.
"غريبة وليست هي".. مايا دياب تتصدر الأكثر بحثًا بعد تداول صورها
"غريبة وليست هي".. مايا دياب تتصدر الأكثر بحثًا بعد تداول صورها
"غريبة وليست هي".. مايا دياب تتصدر الأكثر بحثًا بعد تداول صورها
"غريبة وليست هي".. مايا دياب تتصدر الأكثر بحثًا بعد تداول صورها
"غريبة وليست هي".. مايا دياب تتصدر الأكثر بحثًا بعد تداول صورها
"غريبة وليست هي".. مايا دياب تتصدر الأكثر بحثًا بعد تداول صورها
"غريبة وليست هي".. مايا دياب تتصدر الأكثر بحثًا بعد تداول صورها
"غريبة وليست هي".. مايا دياب تتصدر الأكثر بحثًا بعد تداول صورها
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