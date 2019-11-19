Advertisements
Advertisements
Advertisements

"إريكسون" مصر تتعاون مع منظمة العمل الدولية لتطوير مشروع النهوض بالعمل اللائق

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:23 م
Advertisements
اثناء إطلاق المشروع
اثناء إطلاق المشروع
أحمد الشيخ
Advertisements
نظمت إريكسون  بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حفل خاص لإطلاق مشروع "النهوض بأجندة العمل اللائق في شمال إفريقيا- ADWA" والممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا)، وذلك يوم الأربعاء 13 نوفمبر، 2019.

وسلطت الفعالية، التي حضرها ممثلون عن الاتحاد العالمي لـ "UNI" واتحاد الصناعات المصرية(FEI)، على التعاون بين إريكسون وسيدا ومنظمة العمل الدولية لتعزيز معايير مسؤولية العمل والشركات، وتعزيز عملية تبني أفضل الممارسات بين الموردين والمقاولين في قطاع المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات(ICT).


وقال اريك اوشسلين المدير الدائم لمنظمة العمل الدولية في مصر خلال كلمته الافتتاحية: " يشكل التعاون مع القطاع الخاص أولوية بالنسبة منظمة العمل الدولية، حيث يلعب دوراً محورياً في عملية التقدم نحو تحقيق جدول أعمال "النهوض بالعمل اللائق". وتعتبر عملية خلق فرص العمل والحماية الاجتماعية والحقوق في العمل والحوار الاجتماعي عناصر أساسية في أهداف التنمية المستدامة".

 
وأعرب الدكتور بير أكسيل فريلينجزدورف ، نائب رئيس بعثة مملكة السويد في القاهرة، عن سعادته في المشاركة في إطلاق مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمتمثلة في التعاون بين إريكسون ومنظمة العمل الدولية لتعزيز السلامة والصحة المهنية (OSH) ومعايير العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.

وتابع: "تفخر السويد وسيدا بدعم هذا التعاون الفريد والمبتكر لإيجاد طرق جديدة للمشاركة في أجندة النهوض بالعمل اللائق".


وقال سامح شكري، مدير إريكسون مصر : " تشكل متطلبات الصحة والسلامة المهنية (OHS) جانباً مهماً من أعمال إريكسون، وذلك في إطار مسؤوليتها المؤسسية، بينما نعمل على تلبية المعايير القانونية والدولية لتوفير مكان عمل آمن وصحي. ويمثل حدث اليوم خطوة فاعلة نحو خلق ثقافة سلامة إيجابية تعتمد على قيم الصحة والسلامة المهنية الأساسية الخاصة بنا وهي الوعي والوقاية والرعاية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر. وينصب التركيز الرئيسي لمشروعنا الجديد على تعزيز الوعي بالصحة والسلامة المهنية من خلال التشاور والتدريب وتنفيذ وتطبيق قواعد السلامة على نحو وثيق في إريكسون ". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منظمة العمل الدولية شركة اريكسون بيئة العمل الائقة

أخبار تهمك

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

الآن

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. الأهلي يحقق مع نجم المنتخب الأوليمبي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

الآن

عاجل.. تصريح مثير من شوبير عن منتخب مصر وتشكيل البدري

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ يوم

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ يوم

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ يوم

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ يوم

عاجل.. نجم شهير يعلن اعتزاله التمثيل ويتحول لداعية إسلامي

منذ حوالي 10 ساعات

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يومين

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الآن

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

الآن

«يلا شووت» NOW Ghana مشاهدة مباراة غانا وكوت ديفوار بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط طريق مصر LIVE

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول تحرك قانوني ضد مطرب شهير وزوجته "رموا ولادهم في الشارع"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات يلتقي سفير السويد لبحث إنشاء مركز مصرى سويدى لتطوير الألعاب الإلكترونية

شركة إريكسون تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:59 م

«يلا شووت» NOW Ghana مشاهدة مباراة غانا وكوت ديفوار بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط طريق مصر LIVE

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

07:28 م

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

07:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status