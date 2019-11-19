"إريكسون" مصر تتعاون مع منظمة العمل الدولية لتطوير مشروع النهوض بالعمل اللائق

نظمت إريكسون بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حفل خاص لإطلاق مشروع "النهوض بأجندة العمل اللائق في شمال إفريقيا- ADWA" والممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا)، وذلك يوم الأربعاء 13 نوفمبر، 2019.





وسلطت الفعالية، التي حضرها ممثلون عن الاتحاد العالمي لـ "UNI" واتحاد الصناعات المصرية(FEI)، على التعاون بين إريكسون وسيدا ومنظمة العمل الدولية لتعزيز معايير مسؤولية العمل والشركات، وتعزيز عملية تبني أفضل الممارسات بين الموردين والمقاولين في قطاع المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات(ICT).









وقال اريك اوشسلين المدير الدائم لمنظمة العمل الدولية في مصر خلال كلمته الافتتاحية: " يشكل التعاون مع القطاع الخاص أولوية بالنسبة منظمة العمل الدولية، حيث يلعب دوراً محورياً في عملية التقدم نحو تحقيق جدول أعمال "النهوض بالعمل اللائق". وتعتبر عملية خلق فرص العمل والحماية الاجتماعية والحقوق في العمل والحوار الاجتماعي عناصر أساسية في أهداف التنمية المستدامة".





وأعرب الدكتور بير أكسيل فريلينجزدورف ، نائب رئيس بعثة مملكة السويد في القاهرة، عن سعادته في المشاركة في إطلاق مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمتمثلة في التعاون بين إريكسون ومنظمة العمل الدولية لتعزيز السلامة والصحة المهنية (OSH) ومعايير العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.





وتابع: "تفخر السويد وسيدا بدعم هذا التعاون الفريد والمبتكر لإيجاد طرق جديدة للمشاركة في أجندة النهوض بالعمل اللائق".









وقال سامح شكري، مدير إريكسون مصر : " تشكل متطلبات الصحة والسلامة المهنية (OHS) جانباً مهماً من أعمال إريكسون، وذلك في إطار مسؤوليتها المؤسسية، بينما نعمل على تلبية المعايير القانونية والدولية لتوفير مكان عمل آمن وصحي. ويمثل حدث اليوم خطوة فاعلة نحو خلق ثقافة سلامة إيجابية تعتمد على قيم الصحة والسلامة المهنية الأساسية الخاصة بنا وهي الوعي والوقاية والرعاية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر. وينصب التركيز الرئيسي لمشروعنا الجديد على تعزيز الوعي بالصحة والسلامة المهنية من خلال التشاور والتدريب وتنفيذ وتطبيق قواعد السلامة على نحو وثيق في إريكسون ".