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عاجل.. رئيس البرلمان يتحدث عن أداء بعض الوزراء

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:28 م
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رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب
إسلام شعراوي
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قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إن هناك بعض الوزراء لا يؤدون عملهم كما يجب.

وكما وجه عبدالعال، بضرورة ضبط صيغة البيانات العاجلة التي يلقيها النواب أمام الجلسة العامة، قائلا:"البيانات العاجلة عبارة عن جرس إنذار عن مشكلة ملحة تبادر الحكومة بالرد عليها"، مؤكدًا أن المجلس ليس ساحة لإلقاء خطب.

ويناقش مجلس النواب، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 تونس شأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر، والموقعة في 26 11 2018 و30 5 2019.

وتناقش الجلسة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموقع في القاهرة بتاريخ 482019.

بالإضافة إلى تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، عن:
أ‌.قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بمبلغ 940 ألف يورو، والموقع بتاريخ 1982019.

ب‌.قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ 555 ألف و343 يورو، والموقع بتاريخ 1982019.
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علي عبد العال الوزراء البرلمان اخبار مصر اخبار الحوادث

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