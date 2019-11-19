Advertisements
Advertisements
Advertisements

"فودة ": المستثمرين فقدوا الثقة في البورصة بعد تقييم أسهم أمريكانا

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:57 م
Advertisements
أيمن فودة
أيمن فودة
نيفين سمير
Advertisements

أخبار البورصة المصرية .. إكتتاب أرامكو يدفع المؤشرات الرئيسية للبورصة الي إستكمال الأداء السلبي 

قال أيمن فودة خبير أسواق المال ، أن  المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية قد أنهت تداولات اليوم الثلاثاء ، منتصف الأسبوع ، على تراجع جماعى إستمراراً للأداء السلبى للسوق المصرى منذ عدة جلسات ، ليهوي مؤشر البورصة المصرية الرئيسى لأدني مستوياته عند مستوي 14313 نقطة لتبلغ خسارته نحو 0.45% بدعم من مبيعات المؤسسات العربية و الأجنبية وذلك  لتوفير السيولة لإكتتاب أرامكو السعودية و الذى إنعكس على الأسهم القيادية بإعادة التجربة على مناطق الدعم السابقة .

أخبار البورصة المصرية .. فقدان شهية المستثمر المصري لخول السوق بعد التقييم الجائر لسهم أمريكانا 

وأوضح فودة في تصريح خاص لـ" الفجر " أن مؤشر أسهم الشركات المتوسطة والصعيرة بالبورصة المصرية  أنهي تداولاته اليوم على تراجع بـنسبة 0.12% عند 535.83 نقطة ، متأثراً ايضاً بمبيعات جميع فئات الأفراد ، مع تراجع الثقة فى مستقبل  البورصة المصرية  خلال الفترة المقبلة و غياب الشفافية حيال حركة الأسهم و تعرض الكثير منهم للخسائر مع تقييم جائر لسهم امريكانا و الذى رفضته هيئة الرقابة ولكن بعد تعرض مستثمريه لخسائر كبيرة وإغلاق السهم اليوم ليبلغ الحد الاقصى للتراجع ، كما سبقه تقييم حديد عز على نفس المنوال ليؤثر ذلك بفقدان شهية المتعاملين للمخاطرة مع غياب الدور الرقابى على التعاملات و الأخبار التى من شأنها هدم السوق جملة و تفصيلا.

أخبار البورصة المصرية ..إتجاه المستثمرين  الان نحو الأوعية الإدخارية ذات العائد الثابت لخوفهم من المخاطرة
 
وتأتي هذه الاحداث المتجددة على البورصة المصرية  لتتلاشى معها أى تأثيرات ايجابية لمحفزات كتخفيض الفائدة الذى لم ينعكس على السوق و لا إطلاق المنصة الإستثمارية بين الإمارات و مصر بقيمة 20 مليار دولار و لا نتائج الأعمال الجيدة التى أعلنت على بعض الأسهم مع فقدان مستثمر السوق المصرى لشهية المخاطرة و انصراف العديد منهم لأوعية ادخارية ذات عائد ثابت ، و كذلك المؤسسات و صناديق الاستثمار التى إتجهت معظمها للاستثمار الغير مباشر فى ادوات الدين ، لتنهى جلسة  اليوم الثلاثاء بقيم تداول منخفضة بلغت 566 مليون جنيه بمخطط سيولة 49% للشراء ، و ينهى رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية  على تراجع بـحوالي 2.962 مليار جتيه مسجلا 716.989 مليار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سهم حديد عز سهم امريكانا حديد عز تقييم سهم امريكانا اكتتاب ارامكو اخبار البورصة المصرية

أخبار تهمك

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ حوالي 20 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

الآن

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ يوم

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ يوم

خاص.. الأهلي يحقق مع نجم المنتخب الأوليمبي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. تصريح مثير من شوبير عن منتخب مصر وتشكيل البدري

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

الآن

عاجل.. أول تحرك قانوني ضد مطرب شهير وزوجته "رموا ولادهم في الشارع"

منذ حوالي 4 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ يوم

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

«يلا شووت» NOW Ghana مشاهدة مباراة غانا وكوت ديفوار بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط طريق مصر LIVE

منذ 43 دقيقة

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ يوم

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الآن

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يومين

عاجل.. نجم شهير يعلن اعتزاله التمثيل ويتحول لداعية إسلامي

منذ حوالي 10 ساعات

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

الآن

موضوعات متعلقة

"حماية الطبيعة": التنمية السياحية أضرت بالبيئة.. وننفق الملايين لزيادة الوعي البيئي

بالفيديو.. اقتصادي: الحرب التجاربة بين أمريكا والصين وراء هبوط أسعار النفط

"عبدالحكيم": البورصة حققت أرتداده جيدة في تعاملات اليوم.. وضعف السيولة لترقب المستثمرين قرار "المركزي"

"فودة": عوامل محلية ودولية وراء صعود المؤشر الرئيسي فوق مستوي 14000 نقطة

فودة: البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:59 م

«يلا شووت» NOW Ghana مشاهدة مباراة غانا وكوت ديفوار بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط طريق مصر LIVE

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

07:28 م

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

07:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status