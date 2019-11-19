"فودة ": المستثمرين فقدوا الثقة في البورصة بعد تقييم أسهم أمريكانا





أخبار البورصة المصرية .. إكتتاب أرامكو يدفع المؤشرات الرئيسية للبورصة الي إستكمال الأداء السلبي









أخبار البورصة المصرية .. فقدان شهية المستثمر المصري لخول السوق بعد التقييم الجائر لسهم أمريكانا





وأوضح فودة في تصريح خاص لـ" الفجر " أن مؤشر أسهم الشركات المتوسطة والصعيرة بالبورصة المصرية أنهي تداولاته اليوم على تراجع بـنسبة 0.12% عند 535.83 نقطة ، متأثراً ايضاً بمبيعات جميع فئات الأفراد ، مع تراجع الثقة فى مستقبل البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة و غياب الشفافية حيال حركة الأسهم و تعرض الكثير منهم للخسائر مع تقييم جائر لسهم امريكانا و الذى رفضته هيئة الرقابة ولكن بعد تعرض مستثمريه لخسائر كبيرة وإغلاق السهم اليوم ليبلغ الحد الاقصى للتراجع ، كما سبقه تقييم حديد عز على نفس المنوال ليؤثر ذلك بفقدان شهية المتعاملين للمخاطرة مع غياب الدور الرقابى على التعاملات و الأخبار التى من شأنها هدم السوق جملة و تفصيلا.





أخبار البورصة المصرية ..إتجاه المستثمرين الان نحو الأوعية الإدخارية ذات العائد الثابت لخوفهم من المخاطرة

وتأتي هذه الاحداث المتجددة على البورصة المصرية لتتلاشى معها أى تأثيرات ايجابية لمحفزات كتخفيض الفائدة الذى لم ينعكس على السوق و لا إطلاق المنصة الإستثمارية بين الإمارات و مصر بقيمة 20 مليار دولار و لا نتائج الأعمال الجيدة التى أعلنت على بعض الأسهم مع فقدان مستثمر السوق المصرى لشهية المخاطرة و انصراف العديد منهم لأوعية ادخارية ذات عائد ثابت ، و كذلك المؤسسات و صناديق الاستثمار التى إتجهت معظمها للاستثمار الغير مباشر فى ادوات الدين ، لتنهى جلسة اليوم الثلاثاء بقيم تداول منخفضة بلغت 566 مليون جنيه بمخطط سيولة 49% للشراء ، و ينهى رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية على تراجع بـحوالي 2.962 مليار جتيه مسجلا 716.989 مليار.

قال أيمن فودة خبير أسواق المال ، أن المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية قد أنهت تداولات اليوم الثلاثاء ، منتصف الأسبوع ، على تراجع جماعى إستمراراً للأداء السلبى للسوق المصرى منذ عدة جلسات ، ليهوي مؤشر البورصة المصرية الرئيسى لأدني مستوياته عند مستوي 14313 نقطة لتبلغ خسارته نحو 0.45% بدعم من مبيعات المؤسسات العربية و الأجنبية وذلك لتوفير السيولة لإكتتاب أرامكو السعودية و الذى إنعكس على الأسهم القيادية بإعادة التجربة على مناطق الدعم السابقة .