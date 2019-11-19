الخميس.. انعقاد الملتقى التدريب الثاني لأصحاب شركات السياحة بالقاهرة



وقال على المانسترلي رئيس لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة وعضو مجلس الإدارة، إن الهدف من الملتقى هو تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في السياحة بمختلف القطاعات لتقديم افضل خدمة للسائح وليتواكب مع احتياجات سوق العمل الحالية ويشارك في الملتقى اعضاء مجلس الإدارة.



ويتضمن برنامج الملتقى التدريب الثاني 8 ندوات على مدار 3 أيام وهي ندوة عن ادارة التميز ويحاضر فيها د. أيمن متولي رئيس قسم التسويق بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومحاضرة في مجال الطيران يحاضر فيها مصطفى شريف مدير حسابات باياتا شمال افريقيا وبلاد الشام.



وأوضح المانسترلي أنه ستعقد أيضا محاضرة عن آليات التحول الرقمي في مجال صناعة السياحة والطيران ويحاضر فيها علاء خليفة رئيس مجلس إدارة شركة خبراء الديجيتال بمصر والامارات ومحاضرة أخرى عن الرقمنة في قطاع السياحة واساليب التسوق الحديثة وكيفية استخدام أحدث الطرق لتفعيل الدفع الإلكتروني ويحاضر فيها د. شريف شحاتة.



وبين أن هناك 3 محاضرات أخرى عن ريادة الأعمال واستراتيجية الارباح ومحاضرها عن شرح لبوابات الدفع الإلكتروني في قطاع السياحة وكيفية استخدام أحدث طرق الدفع الإلكتروني ومحاضرة عن أحدث تطبيقات التدريب والتطوير.



ويحاضر في هذه المحاضرات الثلاثة على التوالي د. شريفة شحاتة وعلاء خليفة وهايدي فوزي وخالد البنا.



وفي ختام الملتقي يتم عقد ندوة عن بوابة العمرة الالكترونية.

تعقد غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر الملتقى التدريبي الثاني لأصحاب شركات السياحة في الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري بأحد فنادق القاهرة بمشاركة ١٢٥ شركة سياحة.