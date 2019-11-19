مفتى الجمهورية بالفيوم للشباب والطلاب: ضرورة الألتزام بالصدق والأمانة والوفاء والأخلاق (صور)

أستقبل اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية خلال الندوة التى نظمتها الجامعة تحت عنوان (نبينا محمد.. قيادة وقدوة)، وذلك في إطار احتفالات الجامعة بالمولد النبوي الشريف اليوم الثلاثاء بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة والعمداء ومستشاري رئيس الجامعة وأعضاء المجلس القومي للمرأة وبيت العائلة المصري بالفيوم وممثلي الأزهرالشريف والأوقاف والكنيسة ووكلاء كليات الجامعة ومديري مديريات محافظة الفيوم وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.



أشاد اللواء عصام سعد، بحرص جامعة الفيوم على استضافة الدكتور شوقي علام، باعتباره قامة علمية ودينية هامة للحديث على سيرة سيدنا محمد خلال احتفالات الجامعة بالمولد النبوي الشريف.



وأكد سيادته أنه حريص على المشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها جامعة الفيوم داعيًا المولى أن يحفظ مصر وأن تتمتع دوماَ بالخير والسلام.



أكد الدكتور أحمد جابر شديد، أن جامعة الفيوم حريصة على الأحتفال بالمولد النبوي الشريف واستضافة العلماء والمتخصصين خلال اللقاءات والندوات التي يتم تنظيمها فهم أهل الخبرة والعلم والمعرفة موجها الطلاب بضرورة الاقتداء بأخلاق سيدنا محمد وإقامة هديه واتباع سنته وإن الشوق وحب سيدنا محمد يجب أن يكون دافع لعمل الخير وتحمل المسئوليات كل حسب مجاله وتخصصه.



وتناول الدكتور شوقي علام، السيرة النبوية العطرة لسيدنا محمد ورسالته التي أهتمت بنشر الأخلاق والإصلاح وتذكية وتطهير النفس البشرية.



وأوصى الشباب والطلاب بضرورة الألتزام بالصدق والأمانة والوفاء والأخلاق وأتباع سيرة نبينا محمد وخاصة فيما يتعلق بطاعة وبر الوالدين.

