Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفتى الجمهورية بالفيوم للشباب والطلاب: ضرورة الألتزام بالصدق والأمانة والوفاء والأخلاق (صور)

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:10 م
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
أستقبل اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية خلال الندوة التى نظمتها الجامعة تحت عنوان (نبينا محمد.. قيادة وقدوة)، وذلك في إطار احتفالات الجامعة بالمولد النبوي الشريف اليوم الثلاثاء بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة والعمداء ومستشاري رئيس الجامعة وأعضاء المجلس القومي للمرأة وبيت العائلة المصري بالفيوم وممثلي الأزهرالشريف والأوقاف والكنيسة ووكلاء كليات الجامعة ومديري مديريات محافظة الفيوم وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

أشاد اللواء عصام سعد، بحرص جامعة الفيوم على استضافة الدكتور شوقي علام، باعتباره قامة علمية ودينية هامة للحديث على سيرة سيدنا محمد خلال احتفالات الجامعة بالمولد النبوي الشريف.

وأكد سيادته أنه حريص على المشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها جامعة الفيوم داعيًا المولى أن يحفظ مصر وأن تتمتع دوماَ بالخير والسلام.

أكد الدكتور أحمد جابر شديد، أن جامعة الفيوم حريصة على الأحتفال بالمولد النبوي الشريف واستضافة العلماء والمتخصصين خلال اللقاءات والندوات التي يتم تنظيمها فهم أهل الخبرة والعلم والمعرفة موجها الطلاب بضرورة الاقتداء بأخلاق سيدنا محمد وإقامة هديه واتباع سنته وإن الشوق وحب سيدنا محمد يجب أن يكون دافع لعمل الخير وتحمل المسئوليات كل حسب مجاله وتخصصه.

وتناول الدكتور شوقي علام، السيرة النبوية العطرة لسيدنا محمد ورسالته التي أهتمت بنشر الأخلاق والإصلاح وتذكية وتطهير النفس البشرية.

وأوصى الشباب والطلاب بضرورة الألتزام بالصدق والأمانة والوفاء والأخلاق وأتباع سيرة نبينا محمد وخاصة فيما يتعلق بطاعة وبر الوالدين.
مفتى الجمهورية بالفيوم للشباب والطلاب: ضرورة الألتزام بالصدق والأمانة والوفاء والأخلاق (صور)
مفتى الجمهورية بالفيوم للشباب والطلاب: ضرورة الألتزام بالصدق والأمانة والوفاء والأخلاق (صور)
مفتى الجمهورية بالفيوم للشباب والطلاب: ضرورة الألتزام بالصدق والأمانة والوفاء والأخلاق (صور)
مفتى الجمهورية بالفيوم للشباب والطلاب: ضرورة الألتزام بالصدق والأمانة والوفاء والأخلاق (صور)
مفتى الجمهورية بالفيوم للشباب والطلاب: ضرورة الألتزام بالصدق والأمانة والوفاء والأخلاق (صور)
مفتى الجمهورية بالفيوم للشباب والطلاب: ضرورة الألتزام بالصدق والأمانة والوفاء والأخلاق (صور)
مفتى الجمهورية بالفيوم للشباب والطلاب: ضرورة الألتزام بالصدق والأمانة والوفاء والأخلاق (صور)
مفتى الجمهورية بالفيوم للشباب والطلاب: ضرورة الألتزام بالصدق والأمانة والوفاء والأخلاق (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر محافظة الفيوم الفيوم اخبار

أخبار تهمك

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ حوالي 20 ساعة

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الآن

خاص.. الأهلي يحقق مع نجم المنتخب الأوليمبي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

«يلا شووت» NOW Ghana مشاهدة مباراة غانا وكوت ديفوار بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط طريق مصر LIVE

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول تحرك قانوني ضد مطرب شهير وزوجته "رموا ولادهم في الشارع"

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

الآن

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

الآن

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ يوم

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ يوم

عاجل.. تصريح مثير من شوبير عن منتخب مصر وتشكيل البدري

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

الآن

عاجل.. نجم شهير يعلن اعتزاله التمثيل ويتحول لداعية إسلامي

منذ حوالي 10 ساعات

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ يوم

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ يوم

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يومين

موضوعات متعلقة

جامعة الفيوم تنظم مسابقة تصميم أفضل عروسه مولد

جامعة قناة السويس تنظم احتفالية بالمولد النبوي

رئيس جامعة الفيوم يشهد احتفالية نادي أعضاء هيئة التدريس بذكرى المولد النبوي

المدن الجامعية تحتفل بالمولد النبوي الشريف بجامعية الفيوم (صور)

أمسية دينية ثقافية بكلية الآداب جامعة الفيوم

فرقة "أبو شعر السورية" في حفل المولد النبوي بجامعة الفيوم (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:59 م

«يلا شووت» NOW Ghana مشاهدة مباراة غانا وكوت ديفوار بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط طريق مصر LIVE

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

07:28 م

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

07:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status