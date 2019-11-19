أسقف قنا يترأس القداس الإلهي من كنيسة مارجرجس

ترأس الأنبا شاروبيم، أسقف قنا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، أمس الإثنين، قداس الإلهي واليوم السادس عشر لنهضة الشهيد مار جرجس، وذلك بكنيسة مار جرجس بقنا.





وبدأ القداس الإلهي بصلاة طقس رفع بخور باكر، بمشاركة لفيف من مجمع كهنة الإيبارشية.





وتخلل القداس الإلهي باقة من الترانيم والتسابيح الروحية بقيادة خورس من شمامسة الإيبارشية، وسط حضور العشرات من اقباط قنا.





كان الأنبا شاروبيم، قد ترأس السبت، عشية نهضة عيد الشهيد العظيم مار جرجس الروماني، بكنيسته في قرية المحروسة جنوب محافظة قنا.





وبدأت فاعليات النهضة بمجموعة من التسابيح والتماجيد للشهيد العظيم مارجرجس بقيادة خورس من الشمامسة وسط حضور المئات من اقباط قرية المحروسة والقرى المجاورة.





يذكر أن دير مار جرجس بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، قد شهد السبت الماضي، فاعليات إحتفالات عشية عيد تكريس أول كنيسة للشهيد مارجرجس بللد في فلسطين.





وخرجت الزفة برئاسة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، والمشرف الباباوي على الدير، وبحضور ر لفيف من الأباء الأساقفة والمطارنة ورهبان الدير، والآلاف من أبناء الكنيسة، وسط تشديدات أمنية مكثفة لتأمين المحتفلين بالمولد السنوي.





وشهدت إحتفالات دير مارجرجس بالرزيقات، فعاليات "الزفة" و"طواف الشمامسة" بصورة يومية فى تمام الساعة 2 ظهرًا، علي مدار الأيام السبعة.





ووضعت الأجهزة الأمنية الأقصر، خطة لتأمين احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات من خلال انتشارًا موسع لخبراء المفرقعات بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط الدير والأماكن الهامة والحيوية، والتمشيط المستمر والدوري عن طريق إستخدام كلاب الكشف عن المفرقعات.



