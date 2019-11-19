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أزهرية الإسكندرية تعلن نتئاج مسابقة الشطرنج لطلبة الإعدادية والثانوية (صور)

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:06 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أعلنت رعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، نتائج مسابقة الشطرنج للمرحلتين الإعدادية والثانوية بنين، وأقيمت المسابقة تحت إشراف ناصر إسماعيل، مدير رعاية الطلاب، ومحمد أشرف، موجه عام التربية الرياضية، وتنفيذ محمد عبدالله مسئول المسابقات، تحت رعاية الشيخ مصطفى أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وإشراف إبراهيم فاضل مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب.

وأضاف البيان الصادر اليوم، أن نتائج المسابقة للمرحلة الثانوية كالتالي فوز الطالب أحمد فتحي البكري من معهد محمد رجب بالمركز الأول، وفوز الطالب عمر السيد ربيع من معهد سموحة النموذجي بالمركز الثاني، وفوز الطالب أحمد السيد محمود من معهد محمد رجب بالمركز الثالث، وفوز الطالب عبدالله السيد أحمد من معهد المدينة المنورة بالمركز الرابع، وفوز الطالب يحيى علي محمد من معهد أبو العيون بالمركز الخامس.

وأشار إلى أن نتيجة المسابقة للمرحلة الإعدادية فكانت كالتالي فوز الطالب يوسف محمد عبدالجليل من معهد محمد رجب بالمركز الأول، وفوز الطالب عمار علي محمد من معهد أبو العيون بالمركز الثاني، وفوز الطالب عبدالرحمن محمد صبحي من معهد أبو العيون بالمركز الثالث، وفوز الطالب مؤمن محمد حسن من معهد جمال زين النموذجي بالمركز الرابع، وفوز الطالب أحمد السيد محمد من معهد الإسكندرية بالمركز الخامس.
أزهرية الإسكندرية تعلن نتئاج مسابقة الشطرنج لطلبة الإعدادية والثانوية (صور)
أزهرية الإسكندرية تعلن نتئاج مسابقة الشطرنج لطلبة الإعدادية والثانوية (صور)
أزهرية الإسكندرية تعلن نتئاج مسابقة الشطرنج لطلبة الإعدادية والثانوية (صور)
أزهرية الإسكندرية تعلن نتئاج مسابقة الشطرنج لطلبة الإعدادية والثانوية (صور)
أزهرية الإسكندرية تعلن نتئاج مسابقة الشطرنج لطلبة الإعدادية والثانوية (صور)
أزهرية الإسكندرية تعلن نتئاج مسابقة الشطرنج لطلبة الإعدادية والثانوية (صور)
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