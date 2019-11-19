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نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد ميناء الغردقة البحري (صور)

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:04 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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تفقدت عصر اليوم الثلاثاء، الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، ميناء الغردقة البحري.

حيث تفقدت النائبة موقع المول التجاري المزمع افتتاحه بالميناء، كذلك ساحة الانتظار الخاصة به.

كانت النائبة قد وجهت بالتنسيق بين إدارة الميناء ومجلس مدينة الغردقة بسرعة تجهيز ساحة الإنتظار للمول، بالتناسب مع عدد المحال التجارية بداخله.

رافق النائبة في جولتها اللواء سامح عبد العزيز مدير عام الميناء والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية السكرتير العام المساعد واللواء عاطف وجدي رئيس مجلس مدينة الغردقة وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد ميناء الغردقة البحري (صور)
نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد ميناء الغردقة البحري (صور)
نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد ميناء الغردقة البحري (صور)
نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد ميناء الغردقة البحري (صور)
نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد ميناء الغردقة البحري (صور)
نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد ميناء الغردقة البحري (صور)
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