محافظ الإسكندرية يطمئن على حالة مصابي حادث تصادم أتوبيسين قادمين في زيارة لدير ماري مينا ببرج العرب



وأكد المحافظ على أنه تم توفير كافة الخدمات والرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مشيرًا إلى أنه تم خروج ١٦ حالة منهم بعد تلقيهم الرعايا الطبية اللازمة، وباقي المصابين حالاتهم مستقرة ومن المتوقع خروجهم في القريب العاجل وفقا للتقارير الطبية.



واستفسر المحافظ من المصابين عن وجود أي احتياجات لهم، لسرعة تنفيذها في الحال، مشيدا بمستشفي العامرية العام وتقديمها الخدمات الطبية علي أعلي مستوي، ووجه جميع المسئولين بضرورة توفير كافة العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار ٢٤ ساعة لحين امتثالهم للشفاء التام.



على الصعيد ذاته؛ أكد المحافظ بأنه بمجرد ورود بلاغ بوقوع الحادث تم تكليف كافة الأجهزة التنفيذية المعنية برفع درجة الاستعداد، وشدد على جميع المسئولين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير العناية الطبية اللازمة للمصابين.



جاء ذلك بحضور، الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول، الدكتور مصطفى حسين الطويل، مدير مستشفي العامرية، والقس ارساني جابر، كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيدين بالعامرية، وكهنة كنيسة السيدة العذراء المصرة شبرا، والدكتور أحمد الملاح معاون محافظ الإسكندرية، وجميع الجهات المعنية.



زار اليوم الثلاثاء محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، برفقة مدير الأمن اللواء أشرف الجندي، مصابي حادث التصادم بين أتوبيسين قادمين من القاهرة في زيارة لدير ماري مينا ببرج العرب، وذلك بمستشفى العامرية العام، للإطمئنان علي استقرار حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم.وخلال الزيارة؛ اطمئن المحافظ علي جميع مصابي حادث التصادم الذي تسبب في إصابة ٣٠ شخص وتنوعت اصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح.