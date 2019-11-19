جامعة المنصورة تمنح مكافأة للعاملين باليومية ومكافأة إثابة للمعيدين والمدرسين المساعدين

قرر الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة منح العاملين المشتغلين بالأجر اليومى بقطاعي (التعليم، المستشفيات) مكافأة قدرها 250 جنيهًا، نظرًا لما قام به العاملين من الجهود المبذولة وتواجدهم بالعمل ساعات اضافية في سبيل إنجاز الأعمال المكلفين بها خلال الفترة الماضية ولحثهم أيضا على بذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بالجامعة وإعلاء شأنها بين الجامعات المصرية.



كما أعلن رئيس جامعة المنصورة عن منح الهيئة المعاونة المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة مكافأة قدرها 500 جنيه، وذلك نظرًا لما قام به منسوبى الجامعة من الهيئة المعاونة والعاملين والمشتغلين بالأجر اليومى من جهود متميزة في العملية التعليمية وإنجاز الأعمال المكلفين بها خلال الفترة الماضية ولحثهم على بذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بالجامعة وإعلاء شأنها بين الجامعات المصرية.