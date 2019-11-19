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قطاع "العقار" يقود مؤشرات بورصة الكويت للصعود بختام التعاملات

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:42 م
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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بورصة الكويت 

أنهت بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي صعود جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بصعود قطاعي العقار والبنوك ، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% رابحاً 22.36 نقطة ليغلق عند مستوى 5771.25 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.46% رابحاً 29.06 نقطة ليغلق عند مستوى 6308.65 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.18% رابحاً 8.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4720.84 نقطة ، وجرى التداول ببورصة  على 173.5 مليون سهم بقيمة 35.4 مليون دينار كويتى عبر 7205 صفقة.
 
قطاع العقار يتصدر القطاعات المرتفعة ببورصة الكويت 

وعن أداء القطاعات ببورصة الكويت فقد ارتفعت 7 قطاعات جاء على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.03%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.70%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.44%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.21%.
 
تعرف علي الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت اليوم 

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت اليوم ، فقد جاء سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.39%، تليه شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 9.94%، ثم شركة سنام العقارية بنسبة 9.92%، فيما تصدر سهم "شركة مراكز التجارة العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.67% ثم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 9.84%، ثم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 9.35%.
 

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