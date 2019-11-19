قطاع "العقار" يقود مؤشرات بورصة الكويت للصعود بختام التعاملات





بورصة الكويت





أنهت بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي صعود جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بصعود قطاعي العقار والبنوك ، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% رابحاً 22.36 نقطة ليغلق عند مستوى 5771.25 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.46% رابحاً 29.06 نقطة ليغلق عند مستوى 6308.65 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.18% رابحاً 8.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4720.84 نقطة ، وجرى التداول ببورصة على 173.5 مليون سهم بقيمة 35.4 مليون دينار كويتى عبر 7205 صفقة.

قطاع العقار يتصدر القطاعات المرتفعة ببورصة الكويت





وعن أداء القطاعات ببورصة الكويت فقد ارتفعت 7 قطاعات جاء على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.03%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.70%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.44%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.21%.

تعرف علي الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت اليوم





وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت اليوم ، فقد جاء سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.39%، تليه شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 9.94%، ثم شركة سنام العقارية بنسبة 9.92%، فيما تصدر سهم "شركة مراكز التجارة العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.67% ثم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 9.84%، ثم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 9.35%.



