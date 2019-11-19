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yalla live| يلا شوت مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بث مباشر البرازيل اليوم 19-11-2019 مباراة ودية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:45 م
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مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بث مباشر
مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بث مباشر
الفجر الرياضي
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وبناءً على اهتمامات الجماهير نرصد لكم مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية يلا شوت الودية اليوم بجودة عالية حيث يخوض منتخب كوريا الجنوبية اللقاء تحت قيادة المدرب باولو بينتو من أجل منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين بالمشاركة وتجربة العناصر المختلفة للفريق ومحاولة خلق الانسجام بين اللاعبين استعدادًا للمرحلة القادمة مشاهدة مباراة منتخب البرازيل اليوم على يوتيوب وتعادل منتخب كوريا الجنوبية في آخر مباراتين خاضهما أمام لبنان وكوريا الشمالية في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بث مباشر مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية الودية اليوم لايف .تنتظرهما.

وكان المنتخب البرازيلى قد خاض مباراة ودية ضد غريمه التقليدى الأرجنتين منذ أيام قليلة بالسعودية وخسر بهدف دون رد.
جاء هدف الأرجنتين عن طريق الأسطورة ليونيل ميسى بالدقيقة 14.

بث مباشر مباراة منتخب البرازيل اليوم ، ويأمل المنتخب البرازيلي أن يحقق نتيجة إيجابية خلال هذه المباراة وأن يعوض خسارته المريرة أمام المنتخب الأرجنتيني في السوبر كلاسيكو والذي أقيم في المملكة العربية السعودية، لتكون هذه المباراة يعاني المنتخب الكوري الجنوبي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 خاصةً في الجولتين الأخيرتين، فقد فشل في التسجيل أمام كوريا الشمالية ولبنان على التوالي واكتفى بنقطتي التعادل السلبي من المباراتين، لتُهدد بذلك صدارته للمجموعة الثامنة في التصفيات المشتركة لكأس آسيا وكأس العالم.

لن يتغير تشكيل السامبا في لقاء المنتخب الكوري كثيرًا عن سابقه، ففي حراسة المرمى من المتوقع أن يتواجد أليسون، وأن يتواجد أمامه الرباعي إيمرسون وفيليبي وماركينيوس ودانيلو، وسيتواجد في الوسط ثلاثة لاعبين هم فابينيو ودوجلاس لويز وأرتور، أما الهجوم فسيُدفع فيه برودريجو وروبيرتو فيرمينو وريتشارلسون.



البرازيل Vs كوريا الجنوبية.
البطولة : مباراة ودية .
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .
الملعب : استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة .
المعلق : حفيظ دراجي .

موعد المباراة :
في تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
في تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت مصر .
في تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
في تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
في تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

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موعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية اليوم
البطولة : مباراة ودية
القنوات الناقلة: بي ان سبورت 4
معلق المباراة : حفيظ دراجي
الساعة : 3:30 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 4:30 مساء بتوقيت السعودية

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